Llegó la fecha 20 a la Fórmula 1 y solo quedan cinco carreras para terminar la temporada.

El tramo americano comenzó con Estados Unidos, donde Franco Colapinto terminó en el puesto 17° luego de la maniobra de la polémica sobre su compañero, Pierre Gasly.

En declaraciones a las redes de Alpine, el pilarense evitó sumar más controversia al hecho: "Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase".

Colapinto, además, liberó tensiones en la playa y compartió imágenes con su público: "¡Días de descanso antes de empezar con todo! ¡Qué lindo que es México, lo extrañaba mucho!"

Esta semana también celebró que alcanzó los 5 millones de seguidores en Instagram.

El circuito mexicano

El GP de la ciudad de México se corre en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde 1986.

La fecha mexicana tuvo idas y vueltas en el calendario, pero volvió a instalarse desde 2015 y genera un fuerte impacto económico en cada edición: más allá del movimiento turístico, sumó miles de empleos de manera directa e indirecta.

Tiene 4.303 metros de longitud, con 17 curvas y una recta de más de 1 kilómetro que es una de sus principales características.

Cuenta con 71 vueltas y su récord, desde 2021, pertence a Bottas con 1:17.774. Esta marca es, además, el récord de velocidad de la Fórmula 1.

La F1 y la contaminación

La contaminación del aire en la Ciudad de México alcanzó niveles sin precedentes durante la década del '90.

Ese contexto puso en jaque la continuidad del circuito, que tuvo que tomar medidas que convirtieran a la carrera en un evento "más sostenible".

De esta forma, la organización tuvo que armar un cronograma de actividades que calculen la huella de carbono en la pista. También deben encargarse de la combustión y de la congestión que genera el traslado de cientos de miles de espectadores el día de competencia.

Hamilton sigue haciendo historia

Con el 4° alcanzado en la última carrera, en Estados Unidos, el británico se convirtió en el primer piloto en lograr 5.000 puntos en la historia.

En el segundo puesto, muy alejado, aparece Verstappen con 3329 y luego Vettel con 3098.

Cronograma del GP de México

Viernes

15.30: Prácticas Libres 1

19.00: Prácticas Libres 2

Sábado

14.30: Prácticas Libres 3

18.00: Clasificación

Domingo

17.00: Carrera

Transmisión: Fox Sports y Disney+ Premium

Posiciones

1. Piastri. McLaren: 346 puntos

2. Norris. McLaren: 332 puntos

3. Verstappen. Red Bull: 306 puntos

4. Russell. Mercedes: 252 puntos

5. Leclerc. Ferrari: 192 puntos

McLaren ya ganó el campeonato de constructores.

Calendario 2025 en la F1

- 26 de octubre: GP México

- 9 de Noviembre: GP Brasil

- 23 de noviembre: GP Las Vegas

- 30 de noviembre: GP Qatar

- 7 de diciembre: GP Abu Dhabi