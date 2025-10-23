El astro argentino Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta diciembre del 2028, y todo parece indicar que se retirará en el equipo estadounidense.

La noticia fue confirmada a través de una publicación en redes sociales compartida por el Inter Miami y por el propio Messi, en un video donde se observa al argentino firmando en el estadio que construye el equipo estadounidense y que será inaugurado en 2026.

"Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí", manifestó Leo.

Y agregó: "Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular".

Messi llegó a mediados del 2023 al Inter Miami, equipo con el que ya disputó 82 partidos y en el que anotó 71 goles y repartió 36 asistencias.

Además, fue clave para los títulos en la Leagues Cup 2023 y en la Supporters´ Shield 2024.