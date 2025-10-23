Con Rodrigo Battaglia desgarrado en Boca, el DT Claudio Ubeda baraja tres opciones para reemplazarlo el próximo lunes ante Barracas Central y acompañar a Leandro Paredes en el mediocampo: el español Ander Herrera, el chileno Williams Alarcón y el juvenil Milton Delgado.

Battaglia sufrió un desgarro grado II en el sóleo izquierdo y se perderá lo que resta de la fase regular del Torneo Clausura. El que pica en punta para jugar en su puesto es Herrera, muy bien considerado por el cuerpo técnico y quien ya dejó atrás una sucesión de lesiones que lo dejó afuera de las canchas durante varios meses para sumar minutos en los últimos tres partidos del Xeneize. El español volvería a la titularidad luego de tres meses y medio.

Otra opción podría ser Alarcón. El chileno también es pieza importante para el cuerpo técnico, aunque sólo fue titular ante Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe en el arranque del Clausura; luego ingresó en ocho de los diez partidos siguientes.

Por último aparece en el radar Delgado, Balón de Bronce por su enorme labor en el Mundial Sub-20, donde Argentina fue subcampeón. Aunque en este caso cabe remarcar que el juvenil de 19 años -una de las figuras durante la etapa de Fernando Gago- perdió terreno desde la llegada del nuevo cuerpo técnico: apenas jugó un partido de titular (la derrota ante Huracán) e ingresó desde el banco en otros tres.