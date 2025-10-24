El bloque de Great Jones Street, entre Bowery y Lafayette Street, en el centro de Manhattan, fue rebautizado como Jean-Michel Basquiat Way en homenaje al fallecido artista neoexpresionista, figura clave de la escena del East Village en los años 80.

La ceremonia, celebrada el martes, contó con la participación de miembros del concejo municipal de Nueva York y de la familia del artista, entre ellos su hermana Lisane Basquiat, quienes descubrieron las nuevas señales callejeras que recordarán su legado en la cultura neoyorquina.

Basquiat vivió y trabajó en el número 57 de Great Jones Street, propiedad de su amigo Andy Warhol, desde 1983 hasta su muerte por sobredosis de heroína en 1988, a los 27 años. El edificio, hoy con una placa conmemorativa, fue recientemente alquilado por Angelina Jolie para instalar el showroom y espacio curatorial de su marca Jolie Atelier.