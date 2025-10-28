Camilo Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Tomás Etcheverry para meterse en la segunda ronda del Masters 1000 de París, mientras que Francisco Comesaña cayó frente al canadiense Félix Auger-Aliassime (9°) y se despidió de la capital francesa.

El "Brujo" Ugo Carabelli, quien actualmente ocupa el puesto número 49 del ranking ATP, jugó en un muy buen nivel para imponerse por 7-5 y 6-3 luego de una hora y 54 minutos de juego. Este triunfo representa un muy buen resultado para el porteño de 26 años, quien se reencontró con la victoria luego de tres derrotas consecutivas. Su último partido ganado había sido en la primera ronda del Masters 1000 de Shanghai, donde superó al francés Térence Atmane por 4-4 y abandono.

Su rival en la segunda ronda será nada menos que el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo que hará su debut en esta instancia por ubicarse entre los primeros ocho preclasificados. Todavía falta definirse día y horario de este duelo.

Etcheverry, por su parte, venía de superar la clasificación, donde venció a español Pedro Martínez y al neerlandés Jesper de Jong en sets corridos. Pese a la derrota, el platense (58º) está encontrando una interesante regularidad en cuanto a resultados estas últimas semanas de la temporada.

El otro argentino que jugó este martes fue el marplatense Comesaña (68º), quien le presentó batalla al complicado Auger-Aliassime (10º) pero terminó cayendo en por 6-7 (2), 6-3 y 6-3 tras dos horas y 18 minutos de juego.

Pese a la caída, el "Tiburón" le hizo un gran partido a uno de los mejores jugadores del circuito, que todavía pelea por el ingreso al ATP Finals, torneo que enfrenta a los ocho primeros del ranking a final de temporada. El próximo rival del canadiense en París será el francés Alexandre Müller (44º), que venció en sets corridos al estadounidense Brandon Nakashima (33º).

Así las cosas, Ugo Carabelli se sumó a Francisco Cerúndolo en la segunda ronda parisina. El mejor rankeado de Sudamérica (21º) enfrentará este miércoles al serbio Miomir Kecmanovic (53º) por el pase a los octavos de final.

Cerúndolo viene de derrotar al bosnio Damir Dzumhur (63º) por doble 6-3, cerrando así un balance perfecto en primeras rondas de Masters 1000 este año: ganó en sus ocho debuts de la temporada en torneos de este calibre. Hasta ahora, donde más lejos llegó en 2025 fue en el de Madrid, con semifinales ante el noruego Casper Ruud.