A 38 días del cruel triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi , la causa que investiga los crímenes avanzó a paso lento y firme: el fiscal de la UFI de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, ordenó la detención de un hombre señalado como el autor intelectual del atroz delito ocurrido en la localidad bonaerense de Florencio Varela. El juez Fernando Pinos Guevara dio lugar al pedido. En este marco, la causa suma hasta ahora 11 arrestos.

El nuevo detenido es Joseph Freyser Zabaleta Cubas, más conocido como "Señor Jota". El acusado habría ejecutado la orden desde Cavia, una alcaidía del barrio porteño de Palermo, en donde ya se encuentra preso por una causa por narcotráfico, de acuerdo con la agencia Noticias Argentinas. El hombre iba a ser extraditado a Perú, no obstante, a partir de su implicancia en el caso de los crímenes de las jóvenes víctimas (una de ellas menor de edad), se informó que su derivación está en pausa.

En este marco, "Señor Jota" resultó imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”. Se espera que este martes sea indagado por el fiscal.

El testimonio clave de un arrepentido

Para llegar a "Señor Jota", los investigadores se valieron de las declaraciones de una mujer que está privada de su libertad por delitos de narcotráfico. Su testimonio fue brindado bajo la modalidad de identidad reservada.

En su declaración, la presa expuso que los diez detenidos en la causa trabajaron bajo el mando de Zabaleta Cubas, también apodado "Papá". Afirmó que él mismo habría comandado el ataque desde su celda.

Sumado a esta testimonial, la detenida Magalí Celeste Guerrero, que pidió pasar a la figura de arrepentida —la cual no se encuentra en el Código Penal para este tipo de delitos— confirmó la implicancia de Señor Jota.

“Todos decían que ‘Papá’ era el re poronga, y todos le tenían miedo. Si alguien cometía algún error o no hacía lo que él quería, los mandaba a torturar. Esas torturas eran filmadas y enviadas al resto de los integrantes”, declaró Guerrero.

Todos los imputados detenidos y prófugos en la causa

Los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza solicitaron la semana anterior las prisiones preventivas de todos los detenidos y el traspaso de la investigación al fuero federal.

En total son 11 los implicados: Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos, junto con su pareja Miguel Silva; también Daniela Ibarra, a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra; la lista sigue con Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, quien aparece filmada en un video dentro del auto de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú.

Los ocho --junto con Ariel Jeremís Giménez, encargado de cavar el pozo donde las víctimas fueron enterradas-- están acusados por el delito de homicidio criminis causa --es decir, asesinar con la intención de ocultar un delito previo-- y privación ilegítima de la libertad por retener contra su voluntad a Lara, Brenda y Morena. Esas carátulas se sumaron a la causa donde figuraban previamente los delitos de homicidio agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento por violencia de género. El delito de homicidio criminis causa "es para todos" los acusados, ya que se habían dividido roles para encubrir la privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, también destacó que "el femicidio no se aplica a las imputadas mujeres".

Mónica Débora Mujica, la esposa de Lázaro Víctor Sotacuro, también fue detenida la semana pasada como coautora del delito. Este lunes sumó a Joseph Freyser Zabaleta Cubas, como uno de los presuntos autores del triple crimen narco.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como uno de los autores intelectuales de la masacre, está detenido en su país natal, Perú. Los fiscales esperan su extradición a la Argentina .

En tanto, por el momento hay tres prófugos de la Justicia con circulares rojas de Interpol en su contra: los peruanos Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias "El Loco" David) y Manuel Valverde Rodríguez.