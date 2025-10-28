La socióloga especializada en economía y docente universitaria, Valentina Castro, analizó qué hay detrás de este rebote negativo en los mercados después de un lunes post-elecciones con todos los datos en verde para la gestión de Javier Milei.

La especialista explicó por qué, tras un lunes donde el dólar cerró a $1.465, el martes se disparó y en el Banco Nación se acercaba al techo de la banda en los $1500, superando ese techo en el mercado minorista al mismo tiempo que el Riesgo País se disparó tras la caída del lunes.

“Aclarar esto, hoy el dólar abre en el Banco Nación y llega al techo de la banda después de un lunes verde en los mercados. Nada es estático en los mercados”, sostuvo Castro al explicar el contexto.

Y dijo: “Sobre todo hay un dato llamativo: Argentina tenía un Riesgo País la semana pasada por arriba de los mil puntos. Y hablamos de qué tan caro va a ser tomar deuda. Ayer bajó a 600 puntos. Y para ser normal, tendría que estar cerca de los 300 puntos. Hoy el Riesgo País volvió a subir a los 800 puntos”.

“Este es un dato muy malo para refinanciar una deuda externa que es imposible de pagar. Son dos malas noticias. El Gobierno no logra acumular el financiamiento externo que entra. No alcanza para acumular dólares”, explicó sobre la falta de reservas y el riesgo de default.

Luego, afirmó: “Porque la semana pasada hubo una tendencia de compra para atesoramiento. Efectivamente, el Gobierno de Estados Unidos estuvo interviniendo todos los días previos a las elecciones y en algún momento van a tener que salir de la bicicleta financiera”.

“Todo esto en un contexto donde el propio FMI y el Gobierno de Estados Unidos le sugiere al Gobierno que acumule dólares. Que los dólares no los gaste para intervenir el tipo de cambio, algo que no está haciendo el Gobierno”, finalizó.