“Lo primero no fue la duda, fue el hambre.” Así inicia Esteban Vázquez uno de sus poemas, para mí fue el inicio de la lectura, lo que ordenó todo lo demás, con esa frase donde claramente se desliza del sujeto cartesiano al sujeto freudiano. Porque al modo del sujeto que pensó Freud, hay libros que están hechos de aire y ceniza, escritos con la respiración. El libro Niño Samurai pertenece a esa familia de textos donde la palabra no intenta fijar un recuerdo sino dejarlo vibrar, es un libro que vibra como una casa encendida. Cada poema es una habitación encendida: el patio, la cocina, el cuerpo, la hija, el padre, los perros. En ellos se abre una morada donde la memoria se confunde con la materia, donde lo íntimo y lo salvaje conviven bajo la misma temperatura del fuego doméstico. Desde el inicio (“Bailo alrededor de la araucaria. / Soy una niña con un vestidito blanco...”), el poema hace del recuerdo una materia corporal.

El yo se multiplica y habla por muchas voces, a veces niño, padre, amante, perro o leño ardiente. Una voz que habita la escritura como quien se desliza entre habitaciones de memoria.

“Me siento en casa cuando no estoy en casa”, dice uno de los poemas. La casa es, más bien, una forma del deseo: un refugio que al mismo tiempo nos expulsa hacia el mundo. En los poemas de Niño Samurai, la casa es ese espacio intermedio entre el abrigo y la intemperie. Está hecha de afectos, de humo, de cortezas, de olor a cereal, del roce de una mano sobre el fresno. No es el espacio de la estabilidad sino de la transformación.

El poeta parece decirnos: el hogar no es donde vivimos, sino donde arde lo que fuimos. El libro entero se puede leer como un ejercicio de habitar poéticamente. La infancia aparece no como un tiempo perdido, sino como un territorio que aún nos contiene. “Yo también tuve un patio”, dice la voz, y esa afirmación no remite a la nostalgia sino a la existencia misma: haber tenido un patio es haber tenido un mundo, un ritmo, una primera luz. Cada objeto doméstico (una sartén, un fresno, un caballo, un plato de comida), deviene aquí una célula de memoria, un nido donde el pasado se posa brevemente antes de volver a huir. Salvados del olvido, hace de ellos toda clase de resguardos, aunque ya falten para siempre.

Pero la casa también se escribe con el cuerpo. Barthes enseñó que el texto es un cuerpo erógeno, y que el placer de la lectura consiste en tocar ese cuerpo a través de las palabras. Niño Samurai es, ante todo, un libro que se toca: el tacto de la memoria, la aspereza del trabajo, la piel de los animales, el calor del fuego. La voz poética se pregunta: “¿Cómo voy a saber qué es mi cuerpo?”, y en esa pregunta late el desconcierto barthesiano: el cuerpo como texto ilegible, como superficie de goce y de pérdida. El hablante no busca describirse, sino palparse; la metáfora corporal no traduce, sino que acaricia.

La casa, la infancia, el fuego y la comida son motivos que reenvían a los elementos primordiales: tierra, aire, fuego y agua. Cuando el hablante dice “Estoy haciendo un fuego. / Lo vi crecer desde su más tierna infancia / de humo y desesperación”, el acto de encender se convierte en una poética del cuidado. Se reconoce allí la imagen del fuego doméstico, que simboliza tanto el amor como el pensamiento: mirar el fuego es pensar. En el poema, hacer fuego es también escribir; el sujeto “sopla desesperado” para mantener viva una llama que podría apagarse, como quien mantiene viva una voz.

“Lo único que sé es que debo mirar. / El fuego no me necesita / yo creo que sí.” Es el momento en que el lenguaje se vuelve erotismo del sentido. La mirada del poeta, atenta a lo mínimo, transforma lo cotidiano en una escena de deseo. Cada acto de observación —el padre comiendo, la hija masticando, el obrero trabajando, el perro rascándose— es una forma de punctum, ese detalle que hiere y hace vibrar la memoria. Escribir es habitar, y habitar es desear.

Retomo la pregunta que se hace Lloyd deMause en su Historia de la Infancia: ¿Qué sucede cuando un adulto se halla frente a un niño que necesita algo?

Los niños y las niñas viven lo que les toca. Alguna vez dije en un poema mal escrito: Lo visible no existe en ninguna parte/ su soberanía depende del que percibe/ es un invento/ el niño ve antes de hablar/ el niño lee antes de hablar/ evoca los silencios / desnuda lo negado en el teatro de los días (…) En la infancia se vive el mundo bajo una mirada inaugural, en estado de fascinación y gracia.

La segunda pregunta es ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser un padre? Tocarse con otros, hacer algo útil, las manos de los hombres que tocan, que trabajan en cosas útiles, que dejan calientes las herramientas, que fuman. El padre y el tacto. El padre y su pecho. La figura del padre aparece varias veces como un punto de fascinación y ambivalencia. Es el padre que enseña a hachar, que come con dignidad oriental, que acaricia a los amigos. Pero también es el que guarda la leña en la letrina, el que bebe con Jesús, el que se hunde en la sombra del fuego. El padre es el guardián del orden, pero también quien porta la llave del goce prohibido. El sujeto oscila entre la identificación y la rebelión, entre la ternura y la venganza —como cuando imagina “matar al jardinero”- y luego se detiene por la visión del amor hacia un perro.

Podemos leer cómo Niño Samurai es una casa abierta, pero no una casa en paz. En sus habitaciones todavía resuenan voces, olores, animales, restos de infancia: todo lo que el sujeto no puede del todo simbolizar. Lo que nos recuerda este texto es la imposibilidad de cerrar completamente el duelo de lo vivido. Cada poema parece buscar un orden, una calma, pero lo que retorna es lo que Freud llamó lo ominoso: lo familiar vuelto extraño.

Volviendo al “Yo también tuve un patio”, el patio funciona como ese escenario del origen donde algo se perdió para siempre, tanto como el padre, la madre, el perro: todos son objetos de amor y de pérdida.

La madre, pararayos, que sale sonriente secándose las manos con el delantal. La madre y su perfume. La madre a la que no le entran las balas.

Las visitas, Jesús, Ibañez. Esas apariciones de los visitantes que hacen que la casa gire hacia una fiesta, donde hasta las ramas del paraíso bailan por la ventana.

El perro que encarna la fantasía de volver a un estado previo al lenguaje, donde el contacto (ese tacto que tiene un lugar privilegiado) basta. Pero el sujeto ya está marcado por la palabra; sólo puede aspirar a esa unión a través del simulacro poético.

El fuego, imagen final y persistente, funciona como metáfora del trabajo del inconsciente. Hacer fuego es hacer memoria: soplar, insistir, cuidar algo que arde y amenaza apagarse. Pero la llama nunca se estabiliza. Siempre puede apagarse, siempre exige la mirada y el soplo. Como el deseo, necesita del movimiento.

En este sentido, Niño Samurai podría leerse como una larga sesión analítica donde el yo intenta reconciliarse con sus objetos de amor, pero el texto (como el inconsciente) no conoce cierre. Cada poema abre un nuevo pliegue de la herida, un nuevo resto de la escena primaria. La alusión a la música, que cierra el libro no es otra cosa que el murmullo de ese trabajo psíquico, la melodía que produce el sujeto cuando deja hablar, o ser hablado por su memoria.

Niño Samurai habla del legado, de lo sutil y refractario de la transmisión. Del límite con que todos estamos hechos (las balas que no entran en la madre, lo que los hombres siendo simplemente hombres no ven, los mundos a los que los niños no pueden acceder), los tabúes y tabiques de la sexualidad. De cómo la posición de cada uno está hecha de negaciones. De cómo encontrar una fuerza que traccione mi mundo mío, al decir de Barthes, que afloje las riendas del caballo atado, y permita por fin, salir de ahí.