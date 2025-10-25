Hoy sábado 25 octubre a las 10 30, en Gabellich contemporáneo (San Juan 911) y con entrada libre y gratuita se presentan los discos Atlántico, Paraná y Serranía, música original compuesta por Pichi De Benedictis (guitarra y sintetizadores) y Pablo Socolsky (teclados) en el marco de la muestra de fotos de Pichi De Benedictis "Territorio incierto".

Los tres discos fueron publicados por el sello BlueArt Records. El tríptico ya se puede escuchar en las plataformas musicales.

El periodista Juan Aguzzi estará a cargo de la conversación con los músicos.