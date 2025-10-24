Tres resultados que cambiaron en la agonía del partido y una goleada que no estaba en los planes de nadie. Ese fue el saldo de las semifinales de ida de las Copas Libertadores y Sudamericana, que la semana que viene estarán conociendo a sus finalistas con la esperanza de tener representación argentina en cada una de ellas.

Sin lugar a dudas, el tremendo 3 a 0 de la Liga Deportiva Universitaria a Palmeiras en Quito se llevó todos los flashes de la instancia. El elenco paulista, claro favorito de la serie para llegar a la definición de la Libertadores, se trajo una paliza impensada de la altura ecuatoriana que lo dejó al borde del nocaut de cara a la revancha del jueves que viene en el Allianz Parque.

"No es el primer equipo que viene a la altura y sufre de la manera que sufrimos. Lo que tengo que decir ahora es que, a partir de este momento, tenemos 90 minutos en Allianz Parque, y 90 minutos es mucho tiempo", advirtió el portugués Abel Ferreira, DT del Palmeiras desde 2020 y bicampeón de la Libertadores (2020 y 2021).

Más allá de la influencia de la altitud, Liga de Quito le ganó la batalla táctica al Verdao y la goleada pudo ser mucho mayor, sobre todo porque en el segundo tiempo pareció conformarse con la diferencia conseguida enteramente en la primera parte, con doblete del volante boliviano Gabriel Villamil y un penal del argentino Lisandro Azulgaray. Habrá que ver qué actitud adopta de visitante ante el poderío de los brasileños en su casa.

Un día antes se estará definiendo el primer finalista de la Libertadores cuando Racing y Flamengo se enfrenten en Avellaneda, el miércoles desde las 21:30. A la Academia se le escapó el 0-0 en el minuto 88 de partido por una carambola fatal que terminó con gol en contra de Marcos Rojo, quien además terminó lesionado a Santiago Sosa minutos después y la presencia del capitán para la revancha depende de un milagro.

"Tenemos que estar más juntos y vivos que nunca. En casa nos jugaremos el sueño de poder ir a Lima... De poder, no. ¡Vamos a ir a Lima!”, ilusionó tras el partido Gustavo Costas, quien junto a su cuerpo técnico optó por concentrar al equipo en Pilar desde este lunes para no dejar nada librado al azar. Además, Racing llegará más descansado para dar vuelta el 0-1 de la serie, ya que no hay fecha por las elecciones. Flamengo, por su parte, estará visitando este sábado a Fortaleza y no puede relajarse demasiado ya que comparte la punta del Brasileirao con Palmeiras.

En la Sudamericana, mientras tanto, cada semifinal es un mete gol gana. Lanús se sintió a un paso de la final cuando se puso 2-0 en Santiago con un doblete tempranero de Rodrigo Castillo, pero el empate final de la Universidad de Chile con un penal a los 99 minutos le dejó un fuerte "sinsabor", de acuerdo al DT granate Mauricio Pellegrino. Más verborrágico estuvo el capitán Carlos Izquierdoz, quien disparó fuerte contra el arbitraje: “Me parece lamentable. Encima, desde que arrancó el segundo tiempo que el árbitro me venía diciendo: ‘Le voy a cobrar penal al 30 (Agustín Cardozo), le voy a cobrar penal al 30. En todas las jugadas me decía lo mismo. Terminó haciendo lo que me había prometido”.

Lanús será local en la vuelta, el próximo jueves a las 19, mientras que la otra semi entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle se resolverá el martes a las 21:30 en Brasil. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli se trajo un 1-1 de Ecuador gracias a una conexión milagrosa entre Hulk y Dudu a los 91 minutos y pinta favorito.