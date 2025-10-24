Apenas unos días después de que el príncipe Andrés renunciara a su título real, salieron a la venta las memorias póstumas de Virginia Giuffre, la mujer estadounidense que lo acusó de agresión sexual en el marco del caso Epstein.

La prensa ya ha publicado numerosos fragmentos del libro Nobody's Girl (La chica de nadie), cuyo contenido aumenta la presión sobre el hermano del rey Carlos III, que desde 2019 había sido apartado de la familia real británica debido al escándalo.

Giuffre, quien se suicidó en abril a los 41 años, refiere en el libro que fue utilizada como esclava sexual por el financista Jeffrey Epstein. Allí revela que en tres ocasiones mantuvo relaciones sexuales con el príncipe Andrés, una de ellas cuando tenía tan solo 17 años.

Andrés actuaba como "si creyera que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento", relata Giuffre, quien asegura haber sido presentada al príncipe en marzo de 2001 cuando se encontraba en Londres en la casa de Ghislaine Maxwell, amiga y cómplice de Epstein.

Giuffre demandó al príncipe en 2021. El tercer hijo de Isabel II siempre negó las acusaciones y evitó un juicio en Nueva York con el pago de varios millones de dólares.

Aunque el nombre de Donald Trump aparece poco en el libro, su publicación puede reavivar las especulaciones sobre sus relaciones con el financista que fue hallado muerto en su celda en 2019 antes de que comenzara el juicio en su contra por delitos sexuales. Amy Wallace, quien redactó las memorias, dijo al Washington Post que Giuffre era "una gran fan de Trump".



"Había dos razones: la primera es que lo había conocido. Ella trabajó en Mar-a-lago. Su padre trabajó en Mar-a-Lago. Vio a Trump varias veces y él siempre fue amable con ella", indicó Wallace. "La segunda es que él dijo que iba a publicar los documentos del caso Epstein. Estaba de su parte. Es así como ella lo percibía", añadió.

El Departamento de Justicia decidió no publicar la totalidad de los documentos del caso Epstein, algo que salpica a Trump, cercano al financista hasta 2004.