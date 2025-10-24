"Lo más lindo de jugar al fútbol es que te reconozca la gente y hoy el equipo es reconocido por la hinchada, eso me pone muy feliz”, reflexionó el entrenador Nicolás Diez luego de la histórica clasificación de su Argentinos Juniors a la Copa Argentina, donde espera por el vencedor del partido que jugarán River e Independiente Rivadavia esta noche desde las 22:10 en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

El Bicho dio vuelta un partido adverso ante Belgrano, que se puso al frente con un bombazo de Lucas Zelarayán a los 36 minutos de la primera parte, para lamento de "Chiquito" Romero en su segundo partido en el arco de Argentinos.

“Me parece que hicimos todo el gasto. En el primer tiempo tuvimos situaciones muy claras, pero nos faltó tranquilidad para jugar. En el segundo tiempo se dieron cuenta que podían atacar, que lo podían llevar por delante. Con mucho fútbol el equipo hizo un partido extraordinario. Contento por la gente y la institución que sigue creciendo”, agregó Diez con la victoria consumada gracias a los gritos de Hernán López Muñóz (a los 59) y Tomás Molina (a los 82, de penal).

Del otro lado, el "Ruso" Zielinski no se guardó nada a la hora de la conferencia de prensa. "El penal es una vergüenza. ¿Cuántas veces nos van a cagar? ¿Van a hacer algo o va a seguir esto así? Yo trato de no hablar de los árbitros, yo no hablo de los árbitros hace diez años porque si no hablo cuando me benefician tampoco voy a hablar cuando me perjudican. Ahora, llega un momento en que te hinchas los quinotos", explotó el DT pirata contra el arbitraje de Yael Falcón Pérez.