La economía argentina continúa sin señales de recuperación. Según el Radar Pyme del tercer trimestre de 2025, elaborado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), el mercado interno sigue en caída y la actividad productiva se mantiene en niveles recesivos. La encuesta, realizada entre 379 empresas, pymes y cooperativas de 18 provincias, muestra un deterioro generalizado en ventas, empleo y rentabilidad.

El 40,4 por ciento de las firmas reportó caídas en sus ventas, y en la industria el impacto trepó al 45,9. Aunque el 59,6 mantiene niveles considerados razonables, el crecimiento continúa estancado. Solo el sector Servicios mostró una leve mejora de 6,6, mientras que el Comercio volvió a retroceder.

En paralelo, los costos subieron 18,3 y los precios 15,2, lo que comprimió los márgenes de rentabilidad: seis de cada diez pymes operan sin ganancias y más del 24 por ciento registra pérdidas.

El empleo también muestra retroceso. Solo el 17,1 por ciento de las firmas incorporó trabajadores, mientras que casi el 20 por ciento redujo su plantilla. En la industria, la proporción de despidos asciende al 28,8, configurando una variación general negativa de 2,99 por ciento.

El deterioro de la cadena de pagos agrava el cuadro: el 59 por ciento de las empresas indicó que sus clientes extendieron los plazos de cobro y el 47 por ciento detectó más incumplimientos.

Para el 76 por ciento de los empresarios, la situación económica nacional empeorará en lo que resta del año, con la caída del mercado interno y la baja rentabilidad como principales obstáculos para una eventual recuperación.