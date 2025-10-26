Se ha escrito ya aquí, en tiempo y forma, septiembre del pasado año, que en Luck and Strange, quinto disco solista de David Gilmour, cumple –musicalmente- con todas las de la ley floydiana. Músicas oníricas, climáticas, melancólicas lo pueblan. Esa guitarra que jamás cesa en eso de buscar la belleza (“Black Cat”, “A single spark”, “Scattered”). El toque preciso de nostalgia dado por la participación de Rick Wright -tecladista de los Floyd, fallecido en septiembre de 2008- en el blusero tema epónimo. El aporte de la mujer de Gilmour, la escritora Polly Samson, que –además de fogonear el enfrentamiento político entre y “Gordo” y Roger Waters- ha escrito la mayoría de las letras. “The Piper’s Call”, es una. “A Single Spark”, otra. E intervenciones de sangre filiar a través del Romany, hija de ambos (arpa y voz en “Between two points”, voz en “Yes, I Have Ghosts”) y de los otros tres hijos que tuvo la pareja: Charlie, Joe y Gabriel, todos en diversos roles, aunque de menor impacto. Un poco así es la información resumida de Luck and Strange, primer disco de Gilmour David en nueve años, tras la edición de Rattle That Rock en 2015.

La novedad es que, fruto de la extensa gira que el excelso guitarrista armó para presentarlo, resultó una joyita para sus huestes: la flamante edición de The Luck and Strange Concerts. Consta tal de 23 temas repartidos en 4 vinilos (o 2 cd`s) que no solo incluyen el material total del último trabajo en estudio, sino también perlas sonoras que anudan su trascender solista y su pasado floydiano con y sin Waters. Entre las últimas, “High Hopes”, “Sorrow”, “The Great Gig In The Sky”, “Marooned”, la siempre apoteósica “Comfortably Numb” –con el bajista Guy Pratt intentando suplir sin suerte la voz de Waters-, y una preciosa vuelta sobre “Fat Old Sun”, antigua perla de Atom Heart Mother, que don Gilmour supo sacar del ostracismo con elegancia y buen gusto.

Por su parte, los bonus tracks de rigor que las pomposas ediciones contemporáneas demandan pasan aquí por un demo de “Between Two Points” descartado de Luck and Strange, al igual que otra de “The Pipers Call”. Aparece también una toma de “Dark and Velvet Nights”, mientras David y su banda –gran parafernalia instrumental incluida- la ensayaban para tocarla en vivo.

La otra columna vertebral de la edición está dada por los destellantes shows que el ex Floyd ofreció en el Circus Maximus de Roma, con entradas agotadas en todas ellas. De ello da cuenta una película justamente llamada Live at the Circus Maximus, donde las ruinas de Roma que emergen de fondo trae reminiscencias de las otras ruinas que se ofrecieron de marco cuando casi todo estaba por hacerse en el mundo de los Floyd: las de Pompeya, donde el “Gordo” volvió en 2016 para tocar con público, a diferencia de aquella psicodélica incursión de la banda, en octubre de 1971.

Dos blu-ray son los que contienen este subyugante material que incluye videos extras con ensayos de “Dark and Velvet Nights” -otro de los temas de estreno en vivo-, documentales de escenas entre los bastidores del Royal Albert Hall. Por añadidura, un libro tapa dura de 120 páginas con 180 fotografías de ocasión tomadas por la polifuncional Samson más un prólogo del recientemente fallecido presentador de la BBC, Alan Yentob, completan el profuso material que resume el hoy de don Gilmour, con –y a pesar de- sus 79 años.