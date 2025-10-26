Cruce entre realidad y ficción. Ejercicio de memoria y homenaje. Todo eso se conjuga en ¿Dónde está Mónica?, obra escrita por Sonia Novello y dirigida por Maruja Bustamante. Inspirada en hechos reales, la autora reconstruye su amistad con Mónica Liliana Spinetto, una joven desaparecida desde 1997. En escena, la incertidumbre deviene búsqueda y deseo de saber.

Con formato de teatro documental, e interpretada por la propia Novello y Claudia Mac Auliffe, la puesta cuenta con la música en vivo de Pablo Viotti, y un equipo creativo integrado por Gabriella Gerdelics en el diseño de vestuario y escenografía, Rodolfo Eversdijk en iluminación y Cindy Amquie como asistente de dirección artística. Las funciones se realizan los domingos a las 20, en el Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378). Y las entradas se adquieren en Alternativa Teatral.

“Hay historias que no pueden quedarse sin contar”, sostiene la autora, quien revela que ese fue el impulso para escribir la dramaturgia que evoca la vida de su amiga. Con Mónica compartió su infancia, los juegos en la vereda en el barrio de Caballito y los recreos escolares. Hasta que un día de 1997, en vísperas de Navidad, desapareció. Tenía 27 años y nada más se supo de ella. “Las personas que vienen a ver la obra quedan impactadas con la historia de Mónica, se conmueven y al final de la función se quedan con ganas de seguir hablando y formulando preguntas”, afirma Novello.

- ¿Cómo surgió la idea de escribir esta obra?

- Desde que estos hechos sucedieron en los años noventa, me quedó rondando la historia. Pero reconozco que la ola de femicidios que actualmente se visibilizan me llevó a pensar en la cantidad de casos que hay o que hubo y que no han trascendido en las noticias por diversos motivos. En el caso de mi amiga Mónica, yo misma en su momento y mi familia, más que fuertemente impactados por la noticia, no hicimos nada. Ya no vivíamos en el barrio y, aunque seguimos visitando a los padres, no hicimos nada. Aun con la incertidumbre de qué podría haber pasado, hubo una cierta resignación dolorosa. Tampoco recuerdo mayor conmoción en el barrio, ni entre los vecinos. Justamente por este caso, todas las situaciones similares que se han llevado al cine o a la literatura siempre me interesaron y las vi como una buena oportunidad de dar voz a historias que merecen recordarse. Y la escritura, y la dramaturgia específicamente, es mi humilde herramienta para contar las historias que se me quedan en el cuerpo.

- ¿De qué manera reconstruiste la historia de Mónica?

- Principalmente, las fotos fueron una gran fuente. Y luego, para escribir, sólo tuve que dejar fluir la memoria, considerando y abrazando lo que ésta podía hacer. Algunas escenas que recuerdo muy vívidas, aun fragmentadas, eran potentes como para seguir escribiendo sobre ellas o me llevaban a otras. La obra termina siendo una síntesis de todo el acervo que fui armando. Por un lado, hay información que quise que no faltara, y después sumé los recuerdos. Pero la semilla de cada escena está basada en un recuerdo real.

- La puesta en escena tiene un formato documental. ¿Cómo trabajaron el cruce de la ficción con la realidad de los hechos?

- Convoqué a Maruja Bustamante para la puesta en escena ya que es una especialista en el formato documental. Y ahí apareció lo mejor, en el sentido de que la obra escrita se convirtió en un borrador para, de alguna manera, montar la escena. Esto es lo que me maravilla de llevar un texto al escenario, porque es como volverlo a escribir; es como una traducción. Maruja desde el primer momento propuso atravesar la obra desde lo documental porque nos dijo a Claudia y a mí: "Hay que salir a buscar a Mónica”. Su propuesta, entonces, fue ir al barrio, recorrer los lugares y hablar con vecinos. Muchos ya no están, y el barrio está muy cambiado, pero la esquina de la casa de Mónica está intacta y eso, además de movilizante, fue muy enriquecedor para la puesta. Con Claudia recreamos escenas que son recuerdos de juegos que tengo con Mónica y en las cuales Maruja nos dirigió muy de cerca. Y hay música en vivo, compuesta especialmente para la ocasión por Pablo Viotti, que son como poemas hermosos que cantamos entre cuadros y que expanden algunos momentos de la historia. Además, también el arte y la escenografía de la obra están conceptualmente en sintonía con los recuerdos como fragmentos.

- Mónica está desaparecida, con toda la carga simbólica que eso representa en este país. ¿Elaboraste alguna hipótesis de qué pudo haberle ocurrido?

- Hay un dato fundamental, y es que el papá de Mónica murió pensando que el cura de la iglesia que Mónica frecuentaba tuvo algo que ver en su desaparición. Y con este dato me empecé a conectar más desde que quise reconstruir la historia. Es un dato que siempre supe, pero del que me permití sospechar. Si bien en lo que más pensé era en la posibilidad de que hubiera caído en una red de trata de personas, y no lo relacionaba directamente con la iglesia, ahora pienso que ambas cosas podrían estar vinculadas. Mónica era especialmente sensible e ingenua. Sus padres la adoptaron ya mayores y eran viejos cuando ella desaparece. Sin una red familiar, estaba en un contexto vulnerable como para ser atrapada. También pensé en la posibilidad de un suicidio, dada su sensibilidad extrema y su frustración por querer internarse en un convento y no ser aceptada por las autoridades, pero me cuesta pensar esa decisión viniendo de ella.

- ¿Qué significó Mónica en tu vida?

- El juego de la primera infancia que me hizo tan feliz. El jugar en la vereda hasta que oscurezca, y en verano un poco más. Volver sucia y agitada a casa de tanto correr y reír. También el compartir con otras vecinas y vecinos del barrio de nuestra edad. Porque la vereda era el patio de todos. También compartimos la escuela primaria hasta sexto grado. Después, cuando íbamos a pasar a séptimo, derribaron el edificio, como lo hicieron con muchas casas para poder construir la Autopista 25 de Mayo, y ahí nos separamos de escuela, pero como éramos vecinas nos seguimos viendo. Más tarde, en la adolescencia, ella se acercó mucho a la Iglesia, y eso nos distanció un poco, pero ella y mi hermana mayor se hicieron muy amigas a partir de esa etapa, así que seguíamos cerca de alguna manera.

- Estamos atravesando una coyuntura en la que desde el poder político se minimiza la gravedad de la violencia hacia las mujeres, se quitan ayudas, y hasta se culpa al propio feminismo por la última ola de femicidios. En este marco, ¿qué puede aportar el teatro para seguir visibilizando la problemática de la violencia de género?

- Poder hablar desde el teatro ayuda a tomar conciencia y sensibiliza en lo más profundo. La poesía ayuda a mirar y a conectar con el dolor desde un lugar reflexivo. Y creo firmemente en que la batalla es cultural y en territorio, en lo micro. Aun con la reducción de espacios y recursos, el teatro resiste. No tenemos medios masivos, pero nuestro ritual teatral se vuelve cada vez más imprescindible. Y en este contexto, se vuelve imperiosa la necesidad de volver a conectar con el otro desde la cercanía física. Porque, como dice Mauricio Kartun: "El teatro sigue vivo por el cuerpo emocionado de un actor frente a un espectador".