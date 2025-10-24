El gobierno de Javier Milei planifica los días posteriores a las legislativas de este domingo para cumplir con las órdenes que llegan desde el Norte pidiendo "gobernabilidad". Es por eso que desde la Casa Rosada están organizando un encuentro con los gobernadores aliados y también con los de Provincias Unidas.

Desde Balcarce 50 dejaron trascender que en noviembre habrá una nueva convocatoria, que irá más allá de Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), con los que La Libertad Avanza hizo alianzas para las elecciones de mañana. También incluirán a los de Provincias Unidas y a Rolando “Rolo” Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), con los que fue negociando durante las votaciones. “Estamos pensando en una hoja de ruta conjunta con acuerdos base para los próximos dos años”, dijeron desde la Casa de Gobierno.

Es que el Milei pretende avanzar con la segunda parte del pliego de condiciones que le impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un nuevo paquete de medidas “transformadoras” destinadas a allanar el camino de las inversiones. Además, de las ya anunciadas reforma laboral y tributaria. Para eso, necesitará apoyo en el Congreso. Buscan una reversión del Pacto de Mayo, pero en el Parlamento. Si bien no hay fecha para el encuentro, podría ser antes del 5 de noviembre, día en el que Milei viaje de nuevo a Estados Unidos.

Incluso, es posible que el Presidente deslice el llamado durante el discurso que dará el domingo en el Hotel Libertador tras conocerse los resultados de las elecciones. No está definido si será una interpelación directa a los mandatarios provinciales, pero sí que será con un tono dialoguista. En LLA saben que los necesitan si quieren sacar los cambios que Trump y su emisario Barry Bennet están buscando en Argentina. A cambio, el Gobierno podría ofrecer algunos cargos en ministerios como Seguridad, Defensa y Justicia.

Sin embargo, tampoco se sabe qué será del futuro del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, la semana que viene. Francos pende de un hilo mientras que el asesor estrella Santiago Caputo saca a relucir sus contactos con la derecha republicana para escalar posiciones. En ese juego de posiciones también suena Diego Santilli, quien podría hacer testimonial su candidatura para asumir en la vacante que dejaría Catalán, delfín de Francos.

Mientras tanto, Provincias Unidas, integrado por Pullaro, Schiarretti y los gobernadores Martín Llaryora (Cordoba), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vial (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes), competirá en las elecciones con listas propias en 14 distritos del país, con el lema de la identidad “federal” y “representar al interior productivo”.

El jueves en el cierre de campaña en Santa Fe, el gobernador Pullaro dijo que son "el frente que va a poner el próximo presidente de la República Argentina”. Y agregó: “No nos vamos a dejar imponer dos modelos que se discuten desde Buenos Aires. Somos , arengó, según se informó en un comunicado.