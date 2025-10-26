Finalmente, la tilde en la primera “a” fue abandonada para el estreno local y Die My Love, la adaptación de la novela de la argentina Ariana Harwicz, publicada originalmente en 2012, se lanzará en nuestro país –a diferencia del resto de Iberoamérica– con el mismo título del libro en el cual se basa: Matate, amor. Por estilo y, sobre todo, temática el nuevo largometraje de la directora de Tenemos que hablar de Kevin, Ratcatcher y Morvern Callar generó disidencias y causó algún que otro revuelo en el Festival de Cannes en mayo de este año, aunque la cineasta se cansó de repetir que no se trata de una película sobre la depresión post parto sino que, entre sus muchas capas –como ocurre en el texto que le da origen–, se entrelazan diversas y complejas cuestiones ligadas a la idea del amor de pareja, la maternidad y los cambios en los vínculos con el paso del tiempo. Con intensas actuaciones centrales de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, completamente alejados de sus orígenes como estrellas para el público adolescente, y papeles secundarios a cargo de los veteranos Sissy Spacek y Nick Nolte, Matate, amor podrá verse en salas de cine desde el jueves 6 de noviembre, antes de su lanzamiento en la plataforma Mubi.

La casa está vacía; es evidente que hace rato permanece desocupada. De pronto, las voces de Grace y Jackson rompen el silencio sepulcral del lugar. Es la semilla de un nuevo hogar, el de una joven pareja que muy pronto debutará en la maternidad/paternidad. En esa casa rural de Montana, que supo ser del tío de Jackson antes de su muerte, todo es felicidad. El sexo es felicidad. Los atardeceres en el jardín son la felicidad. La posibilidad de un futuro tranquilo, que se irá construyendo de a poco, es otra forma posible de la felicidad. Nada más alejado de lo que eventualmente ocurrirá: luego del nacimiento del hijo todo se vendrá abajo. El primer párrafo de la novela de Harwicz lo describe de la siguiente manera: “Me recliné sobre la hierba entre árboles caídos y el sol que calienta la palma de mi mano me dio la impresión de llevar un cuchillo con el que iba a desangrarme de un corte ágil en la yugular. Detrás, en el decorado de una casa entre decadente y familiar, podía sentir las voces de mi hijo y mi marido. Los dos en cueros. Los dos chapoteando en la pileta de plástico azul, con el agua a treinta y cinco grados. Era un domingo víspera de día feriado”.

La escena del cuchillo se replica en la pantalla, con la inmejorable fotografía de Seamus McGarvey registrada en 35mm, cuyos tonos y contrastes transforman las imágenes en una experiencia casi táctil. Grace avanza con el cuchillo por el jardín y lo ominoso como posibilidad encarna en el relato. “Estaba a pocos pasos de ellos, oculta entre malezas. Los espiaba”, escribe la novelista argentina radicada en Francia. “¿Cómo es que yo, una mujer débil y enfermiza que sueña con un cuchillo en la mano, era la madre y la esposa de esos dos individuos? ¿Qué iba a hacer? Escondí el cuerpo adentrándome en la tierra. No iba a matarlos. Dejé caer el cuchillo. Fui a colgar la ropa como si nada”. El guion de Enda Walsh, Alice Birch y la propia Ramsay transforman la narración en primerísima persona del singular, por momentos un abigarrado diálogo interior, en una historia con un punto de vista no tanto excluyente como primordial. El descenso a un infierno personal que comienza a poblar la realidad de fantasmas, mientras el tono naturalista se refleja en un espejo quebrado donde conviven hechos, miedos, deseos, ansiedades y dolores, cada vez más extremos y enfermizos. El último film de Ramsay puede ser muchas cosas, pero ciertamente no es melindroso ni tímido a la hora de exponer las heridas en carne viva de la protagonista, con todo lo bueno y lo no tan bueno que ello trae aparejado.

La realizadora en plena filmación.

ONÍRICO Y DEVASTADOR

“La idea de la depresión post parto... La película no tiene que ver con eso, al menos de manera excluyente. Matate, amor es una película sobre un amor en descomposición, una relación de pareja destruyéndose. También sobre el deseo y el sexo, que deja de funcionar luego de tener un bebé. Finalmente, es una historia sobre un bloqueo creativo”. La realizadora escocesa, nacida en Glasgow hace 55 años, conversó con un pequeño grupo de periodistas internacionales acerca de su última creación, que le llevó varios años de idas y vueltas hasta que su interés por adaptar la novela terminó prendiendo. “Fue Lawrence quien insistió con el proyecto, y supongo que en cierto momento comprendí que la película podía ser una historia de amor, en algún sentido. Yo misma sufrí de bloqueo creativo durante un tiempo. Es una instancia en la cual te sentís empantanada y cuando además se tiene un bebé, es mucho más difícil hacer cualquier cosa. La vida se da vuelta por completo”. Respecto de la novel maternidad de Grace, la protagonista de la película, Ramsay reflexiona y afirma que “hay algo ahí de creer que todo será maravilloso. Y de pronto aparece la sensación de estar completamente aislada, atrapada con un bebé. Grace está aburrida y se vuelve medio loca. Supongo que pensé en películas como Repulsión, de Roman Polanski, y obviamente en Una mujer bajo influencia, de John Cassavetes, esa clase de tragedia donde el amor existe, aunque no hay forma de que los personajes se comprendan mutuamente”.

“Quiero ir al baño desde que terminó el almuerzo pero es imposible hacer otra cosa que ser madre. Y dale con el llanto, llora, llora, llora, me va a trastornar. Soy madre, listo. Me arrepiento, pero ni siquiera lo puedo decir. A quién. ¿A él sentado en mis rodillas, metiendo la mano en mi plato de restos fríos, jugando con un hueso de pollo? ¡No! Dejá eso que te atragantás. Le tiro una galletita. Me la devuelve. Tengo la boca llena de su saliva, de migas. Tengo tomate pegado en mi brazo. No lo dejo terminar y le meto otra galleta, se atora. No me hago cargo de lo que pueda pensar de mí. Lo traje al mundo, ya es suficiente. Soy madre en piloto automático”. Esas palabras de Ariana Harwicz también tienen su correlato en las imágenes y sonidos de Matate, amor. Están presentes, asimismo, los ladridos de un perro que no deja de emitir sonidos impertinentes, y el vínculo con una suegra, interpretada por Spacek, que parece comprenderla, al menos hasta cierto punto. “Todas nos ponemos un poco locas cuando somos madres”, le dice durante una conversación íntima, consciente de que la reciente viudez también ha cambiado su vida y rutinas, génesis de un sonambulismo que tal vez siempre existió en estado larvario.

Productora del film y una de las principales impulsoras de la adaptación, Jennifer Lawrence declaró durante la conferencia de prensa en el Festival de Cannes que siempre quiso trabajar con Ramsay, desde que vio Ratcatcher. “Como madre reciente, fue muy difícil separar lo que yo haría de lo que el personaje hace. Cuando leí el libro por primera vez sentí algo realmente devastador y poderoso. Con una cualidad onírica. No tiene que ver con el postparto, sino con la sensación de estar aislada. En la película la pareja se muda a Montana, donde ella no tiene a nadie. Ni a su comunidad ni a su gente más cercana. El resultado es una ansiedad y depresión extremas, la sensación de ser una extraña”.

PSYCHO MOM

Película de altas intensidades emocionales y actos extremos (la escena de la destrucción del baño deja a la secuencia similar de Embriagado de amor como un juego de chicos), Matate, amor descansa en gran medida en las performances del reparto. Ramsay cuenta que eligió a Nick Nolte y Sissy Spacek porque significaron mucho para ella al tiempo que crecía. “Adoro a Spacek desde que la vi en Badlands, de Terrence Malick, y Nolte era el actor favorito de mi padre”. Respecto de la pareja protagónica, la cineasta, que se encuentra trabajando en un futuro film de vampiros, recuerda que “fueron muy voluntariosos”. “Intenté crear una atmósfera de confianza, pero también es cierto que hicimos la escena de sexo en el primer día de rodaje. Sabía que era un riesgo, pero si eso funcionaba (o bien era un desastre) marcaría el resto de la filmación. Me di cuenta de inmediato de que había química. Lo primero que hice fue ponerlos a bailar. Fue divertido y, de alguna manera, eso fue lo que rompió el hielo”.

La directora también cree que hay un quinto personaje. “Filmamos en Calgary, muy cerca de Montana. En mi cabeza, aunque eso no se refleje en la historia, previamente ambos vivían juntos en Nueva York. Él intentó formar una banda pero eso no funcionó. Ella, en tanto, escribió algunas cosas que fueron publicadas. Y entonces surge la idea de comenzar una nueva vida, porque esa casa de campo está libre y muchas parejas jóvenes, si aparece la oportunidad, se mudan, ya que Nueva York es muy caro. La casa se convierte en una entidad propia, de alguna manera. Filmamos la primera escena desde adentro de la casa, no acompañando a los personajes mientras ingresan por primera vez. Hay una razón para ello: la casa los está observando. Creo que allí hay elementos de El resplandor”.

Mientras Jackson va del trabajo al hogar y del hogar al trabajo, con breves pausas para tomar algunas cervezas, el mundo interior de Grace se revoluciona una y mil veces. La vida de a tres definitivamente no es la que ambos ansiaban. El universo está dado vuelta por completo, y el cielo debajo de los pies de Grace parece estar a punto de tragarla. La otra cara de la moneda, los atisbos de lo que fue y pudo seguir siendo, aparecen como relámpagos durante una noche de tormenta. Un tema de Bowie mientras atraviesan un camino de tierra, el recuerdo de un baile durante el casamiento, la sonrisa del pequeño cuando no está llorando o pidiendo la teta. Intensísima al punto de resultar, por momentos, extenuante, Matate, amor es definitivamente una película que divide aguas. Una historia cuya actuación central femenina “ofrece tantas y tan delicadas texturas, con ese enojo exaltado, que te deja buscando adjetivos”, según la crítica cinematográfica de la revista Time Stephanie Zacharek. O bien, siguiendo las palabras de Owen Gleiberman en Variety, “una película diseñada como una especie de tesis: temeraria en la superficie, pero demasiado controlada. Por eso la actuación de Lawrence es explosiva pero a la vez tan contenida emocionalmente”. Como fuere, lo cierto es que tanto el fuego como el hielo pueden quemar la piel.