El último emperador

Con sus lienzos pintados con aerógrafo, sus colores vibrantes para ilustrar las películas de ciencia ficción o esos bíceps y torsos sudorosos que exageraban al máximo las figuras de Stallone o Schwarzenegger, el artista italiano Renato Casaro dio forma a posters de películas emblemáticas durante décadas. Desde Solaris hasta Bailando con lobos, pasando por Rambo y Misery. Muchos lo consideran uno de los últimos maestros del afiche de cine, aquel arte en franca extinción, que en su momento fue un oficio tan demandante que lo ocupaba en jornadas de doce horas. Incluso en ocasiones le exigía entregar hasta un afiche por día, aunque el trabajo incluyera investigar personajes, interpretar el mensaje de la película, sintetizar la mirada de un director o alinearse al estilo que mejor funcionara en cada país para su difusión. Resulta que el maestro Casaro, que en su momento fue apodado como “El Miguel Ángel de Hollywood”, acaba de fallecer a los 89 años –apenas días antes de cumplir los 90– y las redes se han vuelto a llenar de aquellas composiciones eternas que hizo para Sergio Leone, David Lynch, John Huston o Bernardo Bertolucci. Muchos recuerdan que a los 18 años, Casaro fue un verdadero pionero que se unió al Studio Favalli, el centro de diseño de la industria cinematográfica italiana, antes de abrir su propio estudio de arte tres años después. Y aunque hacia el final del siglo XX el arte digital empezó a dominarlo todo, el hombre encontró la manera de reinventarse. De hecho, Quentin Tarantino lo contrató para crear algunos carteles de películas falsas en Once Upon a Time in Hollywood, en los que convirtió a Leonardo DiCaprio en un héroe del spaghetti western.

Trato con Dios

Después de aparecer en Stranger Things, la mega exitosa serie de Netflix, Kate Bush pasó de ser una diva de la vanguardia ochentera a un viral del siglo XXI. Y su muy clásico himno para entendidos “Running up that hill”, se convirtió en una canción número uno del streaming incluso para el público adolescente de la era Tik Tok. Por estos días la artista sigue aprovechando aquel envión con el proyecto Sound and Vision, una subasta benéfica donde convocó artistas a presentar obras gráficas inspiradas en su hitazo a beneficio de la fundación War Child y los niños víctimas de conflictos armados. El nombre Sound and Vision por supuesto rinde homenaje al clásico de David Bowie, y se trata de un proyecto en el que la cantante ha invitado a 52 artistas visuales del Reino Unido, como Maggi Hambling y Peter Doig, a responder con sus propias obras a su letra “If I only could, I'd make a deal with God” (“Si tan solo pudiera, haría un trato con Dios”). “Todas las guerras dejan cicatrices terribles: vidas arruinadas, familias destrozadas, lesiones que cambian la vida, traumas y pérdidas a gran escala”, dijo Bush al lanzar la convocatoria, destacando el trabajo de la organización War Child en Ucrania, Gaza, Sudán y Siria, donde ofrece ayuda humanitaria directa.“Pero son los niños quienes sufren más, de muchas formas. Su pasado, presente y futuro se derriten en miedo e incertidumbre”, denunció.

La pistola vestida

Se sabe que este año Amazon compró los derechos totales de James Bond. Una movida para nada austera que les costó más de mil millones de dólares, cuya siguiente aventura será una película dirigida por Denis Villeneuve. La cosa causa gran expectación, sobre todo porque aún no se revela quién será el nuevo James Bond, pero por estos días, el primer movimiento publicitario de la cadena no parece haber salido para nada bien. Es que en la plataforma online de Amazon, y justamente para celebrar el día de James Bond a principios de octubre, apareció una llamativa campaña donde todos los carteles de la saga, incluso los más históricos –con Sean Connery o Daniel Craig– fueron modificados. En todos ellos, el agente 007 aparecía sin la famosa pistola que ha caracterizado a la saga desde siempre. Los fans se indignaron de inmediato acusando a Amazon de convertir a James Bond en un detective “woke” –o sea, un progre que no cree en las armas–, o mínimamente de no estar para nada al tanto del carácter del agente. Desde la cadena no se han pronunciado al respecto, aunque fueron consultados por varios medios. Y no se sabe si fue un intento de teaser intencional para anticipar lo que vendrá o simplemente un craso error del cálculo. La cosa es que la cadena retiró la campaña, eliminando los posters, pero tampoco está tan arrepentida porque los cambió por imágenes fijas, pero aun así, sin pistola.

Error de cálculo

Durante 35 años, un código grabado en una escultura ubicada en un cuartel de la CIA se ha convertido en un objeto rodeado de misticismo. Pero ahora, justo cuando la obra iba a entrar en una cuantiosa subasta a cargo de su autor, una pareja de aficionados asegura haberse hecho con la solución. Se trata de una famosa escultura de cobre llamada Kryptos, que con más de 1700 caracteres grabados a mano, forma cuatro mensajes codificados que han fascinado a criptógrafos profesionales y aficionados desde 1990, cuando el artista Jim Sanborn la instaló en la sede de la CIA en Virginia. Anteriormente, un funcionario había logrado descifrar tres de esos mensajes luego de aislarse más de cuatrocientas horas solo con lápiz y papel, aunque sus empleadores, claro, no le permitieron revelar el código en su momento. Es así que, a pesar de que el artista ha dado pistas varias veces, son años de intentos fallidos para decodificar el cuarto y último mensaje, conocido como K4. Es más, Sanborn recibió tantos mensajes con conjeturas que empezó a exigir una cuota de 50 dólares por envío. Pero este año estaba todo por cambiar porque, para celebrar su cumpleaños 80, el artista se preparaba para subastar la solución con un precio estimado en medio millón dólares. Sin embargo, hace pocos días recibió un inesperado correo de los periodistas Jarett Kobek y Richard Byrne con el texto completo decodificado, lo que por supuesto echó por tierra las ínfulas de aquella subasta y el cumpleaños. La cosa es que la clave para resolver el enigma nunca estuvo en un algoritmo sofisticado. Kobek y Byrne encontraron la solución tras observar en la lista de la subasta que las tablas de codificación se encontraban en la colección del Museo Smithsoniano de Arte Americano. Luego de fotografiar los documentos, notaron que incluían fragmentos pegados con cinta que revelaban el texto original de K4, basándose en las pistas entregadas por el artista. Opinan los fans: años de misterios resueltos por un error de cálculo. Sanborn confirmó la autenticidad de la solución y además solicitó al museo que sellara los archivos durante los próximos cincuenta años, pedido al que la institución increíblemente accedió. Pero para poner paños fríos, un comunicado de la empresa RR Auction, encargada de la subasta, indicó que lo que se ofrece es la solución y la forma de funcionar de K4. Y enfatizó que, si bien Kobek y Byrne pueden conocer ahora el texto, no poseen el método mediante el cual se codificó.