Una mujer fue incorporada al listado de detenidos con prisión preventiva en el marco de la causa que investiga el brutal triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. Se trata de Mónica Débora Mujica, la esposa de Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la organización criminal vinculada al narcotráfico. Fue arrestada durante la madrugada de este sábado en la Ciudad de Buenos Aires.

Con este arresto, Mujica se conviertió en la décima detenida por el triple crimen con sello narco cometido en el partido bonaerense de Florencio Varela el 22 de septiembre.

El fiscal Adrián Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza precisó que será indagada hoy, “en cuanto llegue el defensor oficial” mientras se encuentra detenida en el partido de La Matanza. Asimismo, el letrado no sólo se mostró conforme con la investigación, sino que además afirmó que la principal sospecha que pesa sobre Mujica, es la de coautora del hecho, al igual que los detenidos hasta el momento.

Los fiscales solicitaron este viernes las prisiones preventivas de todos los apresados y el traspaso de la investigación al fuero federal.

La medida fue tomada contra Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos junto con su pareja Miguel Silva; también Daniela Ibarra, a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra; la lista sigue con Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú.

Los ocho están acusados por el delito de homicidio criminis causa --es decir, asesinar con la intención de ocultar un delito previo-- y privación ilegítima de la libertad por retener contra su voluntad a Lara, Brenda y Morena. Esas carátulas se sumaron a la causa donde figuraban previamente los delitos de homicidio agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento por violencia de género. El delito de homicidio criminis causa "es para todos" los acusados, ya que se habían dividido roles para encubrir la privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, también destacó que "el femicidio no se aplica a las imputadas mujeres".

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como el autor intelectual de la masacre, está detenido en su país natal, Perú. Los fiscales esperan su extradicción a la Argentina .

Por el momento hay tres prófugos de la Justicia con circulares rojas de Interpol en su contra: los peruanos Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias "El Loco" David) y Manuel Valverde Rodríguez.