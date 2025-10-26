La conexión creativa entre el que dibuja y escribe es uno de los tantos milagros de la historieta. Y, como tal, susceptible de anécdotas. En el caso de los autores de ¿Quién mató al lobo feroz?, los cables se unieron en una vieja pizzería del barrio de Almagro. En la esquina de Medrano y Guardia Vieja, y alrededor de una mesa amplia, solían reunirse, cada tanto, un grupo de escritores, algunos de los cuales ya habían ensayado relatos ilustrados. La historieta era, entonces, otro modelo para ensayar la escritura, sobre todo en aquel 2017 cuando todavía existía la posibilidad de publicar, porque revistas de historietas, pocas, pero había.



Una noche, el narrador Leonardo Oyola entró al local acompañado de un hombre grandote, de barba candado y aspecto de pirata (llevaba un pañuelo negro cubriendo su cabeza pelada), un argentino que “hablaba como Sabina”. Ya ubicado en la larga mesa, Oyola los presentó. En una punta, el único dibujante de la reunión, Iñaki: humorista gráfico, integrante del entonces suplemento Sátira, colaborador de la entonces revista Fierro, autor de las novelas graficas Muffins, Negro el 10, y la recordada Beya junto a Gabriela Cabezón Cámara.





En el otro extremo, el recién llegado: Carlos Salem, nacido en la barriada sur de Burzaco, hincha de Lanús por herencia paterna, pero radicado desde sus 27 años en España, país donde escribió más de cincuenta libros (novelas, cuentos, poesía e historietas). A fuerza de reinterpretar el pulso norteamericano de una literatura sin vueltas y letal en cuanto al humor y a la descripción social (el noir), se convirtió en uno de los autores más originales y prolíficos de la aventura policíaca, con muchos lectores en España y en Francia, con premios, y con traducciones a diversos idiomas.

Aquella noche de pizzas uno mencionó a Chandler y luego dijo Goodis y Soriano, el otro habló de José Muñoz y Carlos Sampayo. Entre ambos, la mentada frase de Hammett rodó como una aceituna: “Desconfío de un hombre que dice basta cuando le están sirviendo un trago. Porque si se cuida de no beber demasiado, eso indica que no es de fiar cuando lo hace”. Corrieron las cervezas y las ideas.

Como ya lo dijo el cronopio mayor, los designios de la providencia son inescrutables. Un año después, en 2018, Iñaki fue invitado a la feria de Gijón, gran encuentro de escritores vinculados al policial, y el milagro simplemente ocurrió. Salem e Iñaki se encontraron, y descubrieron en el encuentro que ambos se habían estudiado, se habían leído. El trabajo en común, ya estaba dibujado.

La base de las historias que contiene la hermosa y cuidado edición de ¿Quién mató a un lobo feroz?, fueron algunos relatos de Salem publicanos en sus libros Yo lloré con Terminator 2 (2009) y Relatos negros, cerveza rubia (2016); otras historias fueron pensadas como guiones y luego reescritas como relatos. En cuanto al trabajo de Iñaki, que desde hace años viene ensayando ideas gráficas a partir de textos literarios de autores argentinos (Castromán, Oyola, Piñeiro y Convertini, entre otros), su capacidad de adaptar, crear y sintetizar, se ha hecho con el tiempo cada vez más eficaz.





“La idea fue hacer el trabajo con tinta, y en blanco y negro, ya que entendí desde un principio que lo relatos de Carlos pedían esa densidad gráfica. Son todas historias que transcurren en la noche y me gustó pensar que, justamente, la noche tuviese un papel fundamental, casi como una protagonista más. Desde aquel encuentro en la pizzería pasó un año de trabajo, primero de adaptación y luego de pensar las imágenes. A mí me gusta mucho el universo de Carlos que, si bien podrían encuadrarse dentro del policial clásico, siempre está cruzado por el humor y cierto guiño argento”, cuenta el dibujante.

Ese guiño argento está presente ya en la primera y más poderosa historia: el descabellado encuentro en París entre Gardel y Hitler, y el risueño desplante de Gardel ante el ridículo del “sopeti mandón” intentado bailar tango. Precisamente en esa historia, titulada “El petiso milonguero”, Iñaki logra el clima necesario que luego desplegará en el resto del libro, haciendo de su notable influencia de Muñoz (“para mí es como la fuente de la sabiduría, a donde volvés una y otra vez para entender cómo resolver los problemas que se presentan entre los blancos y negros”), un atajo personal donde lo notorio no está en lo que el dibujo mancha, sino en lo que deja sin dibujar. La utilización de los blancos en Iñaki es su marca, su huella, sumado a la virtud de componer páginas. En esa historia, más que el equívoco entre Gardel y Hitler (“míralo, baila el tango como una marchita militar”, jode el argentino) es la historia de dos universos: el poder y arte, que nunca podrán bailar juntos.

Todo es oscuridad en las siguientes relatos, por ejemplo: el camino hacia el infierno de Videla (“La preguntita”); las alternativas del crimen de una niña en la voz alcohólica de un comisario culposo (“Margaritas a los charcos”), los extraños modos de venganza de una mujer herida de amor (“La noche de San Valentín”), el destino irrefrenable de un vampiro (“¿Quién le teme al lobo feroz?), y el breve y terrible cuento de dos hermanas (“La noche sigue”). Toda una oscuridad de “personajes negros” (según Rodolfo Santullo en contratapa) y donde reina “el oscuro efecto perturbador y compartido” de las pesadillas (Juan Sasturain en el prólogo). Al fin de cuentas, un buen libro de buenas historietas, para que el milagro de la creación nunca deje de suceder.

¿Quién mató al lobo feroz? se puede conseguir en @laescenadelcrimen.libros.

