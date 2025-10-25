Desde Río Negro

Este domingo, 611.813 rionegrinos están habilitados para votar, se ponen en juego tres bancas de senadores y dos de diputados. En Río Negro hay siete listas que disputan lugares en el Congreso y que se vieron envueltas en una campaña atípica con denuncias cruzadas y escándalos ligados al narcotráfico, con Fred Machado en el centro de la escena. Y que tiene a la diputada y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, en el ojo de la tormenta por sus vínculos con el primo del empresario acusado de tráfico de drogas.

El padrón muestra un crecimiento de casi 16 mil electores más que en el proceso de 2023, y el resultado promete reconfigurar el mapa político provincial en un escenario atravesado por internas y estrategias cruzadas.

La lista de Fuerza Patria y aliados llega con expectativas altas. De acuerdo con sondeos previos a la veda electoral, el espacio encabezado por Martín Soria y Ana Marks para el Senado, junto a Adriana Serquis y Leandro Costa Brutten en Diputados, tendría chances firmes de ingresar representantes en ambas cámaras. Soria tuvo fuertes intervenciones mediáticas en el Congreso denunciando a Villaverde y sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Incluso, también tuvo acusaciones cruzadas con el gobernador Weretilneck.

El cierre de campaña mostró una estrategia territorial clara: Soria eligió Allen, mientras que Marks, Serquis y Costa Brutten concentraron las actividades en San Carlos de Bariloche, distrito clave con más de 110 mil electores. La apuesta es reforzar la presencia en el Alto Valle y la cordillera, regiones donde el peronismo mantiene una base de apoyo consolidada.

La Libertad Avanza, envuelta en su propio escándalo

En el espacio libertario, la Alianza La Libertad Avanza (LLA) enfrenta una de las campañas más polémicas que se recuerden en la provincia. Su principal candidata a senadora, la diputada María Lorena Villaverde, arrastra un extenso prontuario mediático y judicial.

Según diversas investigaciones periodísticas y documentos judiciales, Villaverde habría estado vinculada con Claudio Cicarelli, primo del empresario Fred Machado, sospechado de lavado de dinero y narcotráfico. Además, se conocieron antecedentes que la relacionan con una detención en un aeropuerto de Estados Unidos en 2002, por el presunto intento de ingresar más de 15 kilos de cocaína. La legisladora tiene también denuncias en la provincia por estafas en la venta de terrenos, entre otras.

A estos antecedentes se suman las tensiones internas dentro de la propia LLA: Villaverde y el candidato a diputado Aníbal Tortoriello mantienen una ruptura total en el vínculo político y personal. Ambos no se hablan desde hace semanas, lo que podría afectar la performance electoral libertaria y su coordinación territorial.

Sin embargo, el sector libertario mantiene expectativas en Cipolletti, donde Tortoriello conserva peso político y estructura como exintendente. Allí podrían obtener una buena cantidad de votos que compensen la caída esperada en Viedma, Bariloche y la región Sur, distritos donde el rechazo hacia Villaverde y las internas del espacio habrían erosionado su imagen.

El oficialismo bajo sospecha

El oficialismo provincial, Juntos Defendemos Río Negro, llega con una campaña signada por el desgaste, las internas con el vicegobernador, Pedro Pesatti --a quien Weretilneck lo dejó fuera de las listas-- y las polémicas. Los candidatos Facundo López y Andrea Confini --esposa del mandatario-- para el Senado, junto a Juan Pablo Muena y María Eugenia Paillapi para Diputados, intentan sostener la estructura del gobernador Alberto Weretilneck, pero las últimas semanas no fueron favorables.

En Viedma trascendió que tanto Weretilneck como López mantuvieron vínculos con Fred Machado, el empresario bajo investigación por lavado y narcotráfico que se encuentra detenido en Viedma esperando la extradición a los Estados Unidos. Aunque el gobernador aseguró que “sólo se reunió una vez” con Machado, documentos públicos y testimonios legislativos revelan que Claudio Cicarelli, primo del empresario, trabajó en la Legislatura rionegrina para el bloque oficialista que responde a López. Incluso, se comprobó que Cicarelli presentó pedidos para explotar arenas silíceas en la provincia, un hecho que generó malestar político.

Pese a este panorama, el oficialismo mantiene chances de imponerse en Viedma, donde en los últimos días se desplegó todo el aparato estatal, con sospechas de uso de fondos públicos en aportes a clubes e instituciones para garantizar respaldo electoral.

Weretilneck, además, evitó confrontar con Villaverde y La Libertad Avanza, y concentró sus ataques en Martín Soria y Fuerza Patria. Esa estrategia generó suspicacias entre distintos sectores, que advierten un posible acuerdo implícito entre el oficialismo provincial y el espacio libertario.

El PRO y el resto de las fuerzas

EPRO, Juan Carlos Martín, presidente del partido en la provincia, y Claudia Bertora como candidatos al Senado, intenta posicionarse como una alternativa opositora moderada, aunque su estructura territorial luce debilitada. En un principio integraron la lista de la Alianza La Libertad Avanza, pero decidieron romper cuando se conoció que Villaverde encabezaría la lista. Armaron su propia boleta y le advirtieron a Milei "que se libre de los impresentables, de los que tienen que dar explicaciones por causas judiciales que están en boca de todos".

El Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad que va con Alhue Gavuzzo y Rafa Maigua al Senado; y Paula Gramajo y Gabriel Musa para Diputados, mantiene una base firme en sectores urbanos y estudiantiles. En tanto, el Movimiento al Socialismo (MAS), representado por Mónica Martín, Aurelio Vázquez, Aquiles Añazco Nieto y Micaela Fernández, busca capitalizar el descontento con los partidos tradicionales.

Finalmente, Primero Río Negro, con Sergio Rivero y Yolanda Mansilla, se presenta como una opción provincialista, enfocada en la defensa de los recursos naturales y la autonomía económica frente a Buenos Aires.

Entre los escándalos judiciales, las internas sin resolver y los pactos silenciosos, el electorado rionegrino se prepara para una votación que podría marcar un punto de inflexión en la política patagónica.