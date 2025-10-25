Desde Corrientes

Este domingo a la mañana cuando se abran las mesas de las escuelas para que los ciudadanos correntinos asistan a las elecciones legislativas nacionales, es probable que continúen trabajando cuadrillas municipales y de Defensa Civil en distintos puntos de la provincia tras un sábado de intensas tormentas. Sólo en la capital provincial, llovieron más de 100 milímetros en unas pocas horas, mientras que en San Luis del Palmar, el Riachuelo desbordó nuevamente obligando a un puñado de familias a evacuarse y a las autoridades a estar atentas para evitar alguna nueva tragedia. En otros puntos, se registraron colas de tornados y fuertes vientos que produjeron daños materiales de consideración.

Se espera que el tiempo acompañe a los ciudadanos en toda la provincia, con pocas probabilidades de que se vuelva a repetir la alerta naranja de este sábado; sin embargo también se espera poca asistencia a las urnas. No se conocieron encuestas, pero si se percibe un clima de menos interés para participar en las elecciones.

Este será el segundo turno en lo que va del 2025, en el cual los correntinos vayan a votar. En agosto pasado se eligió gobernador, privilegiando a Juan Pablo Valdés, como sucesor de su hermano el dirigente radical Gustavo Valdés, integrante de Provincias Unidas en la escena nacional. La fórmula se cierra junto al actual vice gobernador Néstor Pedro Braillard Poccard, que repetirá puesto, y complementará unas cuatro décadas como funcionario estatal, aún cuando en 1999 fue expulsado por la movilización social del cargo de gobernador.

En esta oportunidad, Corrientes elegirá tres diputados nacionales, para reemplazar a los dirigentes Sofía Brambilla del PRO, al radical opositor Juan Manuel Aguirre y Jorge Antonio Romero del peronismo. Se renovarán así tres de los siete diputados que representan a Corrientes en la Cámara Baja del Congreso de la Nación.

Las expectativas son preferentes para el gobierno radical, que en sus mejores pronósticos recuperará representación de dos diputados. Es que tanto Brambilla como Aguirre zigzagueron su oficialismo en el marco de la fuerte interna que se dio en la provincia durante las elecciones pasada, que quebraron la relación entre Valdés y el histórico dirigente Ricardo Colombi, referente del “Colorado” Aguirre. Por su parte Brambilla, polémica dirigente goyana que tuvo su momento de expectación nacional cuando cambió su voto a negativo para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, volvió al oficialismo después de un breve coqueteo con los libertarios de la mano de su mentora política, Ingrid Jetter.

En busca de la fidelidad

El oficialismo intentó asegurar la lealtad con sus candidatos en el Frente Vamos Corrientes (502): el dirigente radical Diógenes González, la actual ministra de Educación de la Provincia, Práxedes López y el referente del PRO, Carlos César Hernández.

Enfrente está un desinflado peronismo que, aún con el segundo lugar, tuvo una modesta participación en las elecciones de agosto. El primer candidato de Fuerza Patria (504) es el intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad, que viene golpeado por el resultado desfavorable en las generales pasadas, pero centralmente por haber perdido en su propio pago. Hadad está acompañado por Gisela Lezcano, una destacada referente por la inclusión en la provincia, y Marcelo Fabián Ríos, hijo del recordado intendente capitalino Fabián Ríos.

La lista de La Libertad Avanza (LLA) está encabezada por bailarina y panelista correntina, María Virginia Gallardo, que estuvo en el centro de la polémica durante toda la semana por su domicilio legal. Instalada en Buenos Aires desde 2007, Gallardo se convirtió en parte del espectáculo nacional de la mano de Ricardo Fort, con quien compartió un mediático vínculo afectivo durante unos años. Estos últimos días fue centro de la controversia porque la ley electoral exige una residencia efectiva para postularse, sin embargo el domicilio declarado está en la localidad de Riachuelo y es un lote sin construir. La bailarina acusó una operación en su contra, y entre lágrimas, reafirmó su voluntad de representar a los correntinos “de bien”, quienes – según dice – la respaldan en sus aspiraciones como referente del presidente Javier Milei en Corrientes. La lista de LLA (501) se completa con Isidoro Gapel y Aymará Oderda, cuñada del controvertido diputado Lisandro Almirón.

La lista 225 Ahora lleva de candidatos a Bruno Casado, Magaly Gonzales y Mario “Pastor” Cerono. Se cierran las opciones electorales con “Corrientes nos une” (503), de Ricardo Colombi. Sus candidatos son Talero Podestá, Elicia Bottari y Ramiro Billordo.

Boleta Única de Papel

Las mayores expectativas en las elecciones están centradas en el mecanismo, ya que será la primera vez que se vote con el sistema de Boleta Única de Papel. Será un avance dado que en las últimas elecciones los votantes correntinos que ingresaron al cuarto oscuro se encontraron con decenas de boletas de distintas partidos, frentes y alianzas, pero que sólo tenían como seis opciones.

El padrón de Corrientes para esta elección es el mismo que se utilizó en los comicios provinciales del 31 de agosto, aunque representa un incremento de 16.700 electores en comparación con las elecciones nacionales anteriores de 2023. A nivel regional, la provincia de Corrientes se suma a Chaco (1.015.693 electores), Formosa (491.565) y Misiones (994.317), totalizando en el Nordeste argentino (NEA) 3.452.151 personas habilitadas para elegir a sus representantes en el Congreso Nacional.