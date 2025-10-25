El autódromo Hermanos Rodríguez entregó un sábado complicado para el argentino Franco Colapinto, quien finalizó vigésimo la clasificación al mando de su Alpine y largará en la última ubicación por primera vez en esta temporada de la Fórmula 1. El británico Lando Norris fue quien conquistó la pole de cara al Gran Premio de la Ciudad de México de este domingo, que arrancará a las 17 de nuestro país (transmiten Fox Sports y Disney+) y asoma con altas probabilidades de ver un cambio de líder en la cima del campeonato de pilotos.

Aunque la primera práctica libre había dejado un horizonte de ilusión sobre el rendimiento del Alpine en México (Colapinto terminó noveno el viernes), a la hora de la verdad el A525 volvió a mostrar las debilidades que son habituales en él: ni el argentino ni su compañero Pierre Gasly (clasificó 18º) pudieron superar la primera tanda clasificatoria. El pilarense fue muy agresivo en su última vuelta y estaba haciendo buenos tiempos, pero esa exigencia de ir siempre al límite que demanda este monoplaza terminó complicando ese giro, luego de que su Alpine tocara un piano y se desestabilizara. “La Q2 era imposible -explicó después el piloto nacional-. Creo que 16 o 17 podríamos haber quedado… Es un auto muy difícil: le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire y no tenía dirección. Tenemos que buscar siempre esa última milésima y no sale. Hay que mejorar para el domingo y que sea un mejor día. Será difícil desde nuestra posición inicial, pero lucharemos e intentaremos recuperar posiciones“. Colapinto, además, se sinceró respecto de un A525 con el que ha sido muy complicado lidiar en esta temporada: ”Está siendo un circuito y un finde que no nos está cayendo bien… como la mayoría. Es un auto muy duro que, con cualquier bache, pierde todo el agarre“. El argentino largará último por primera vez en este 2025: si bien iba a partir desde esa misma ubicación en Silverstone tras cambiar la unidad de potencia en la previa al Gran Premio británico, finalmente no pudo comenzar aquella carrera por una falla en la transmisión de su A525.

Norris, en cambio, tuvo un sábado espectacular: lideró la práctica y luego conquistó la posición privilegiada con un vueltón de 1m15s586 que dejó fuera de combate a sus rivales. “¡Qué vuelta! ¡Ni yo sé cómo la hice!”, le expresó a su ingeniero vía radio apenas se enteró de que había conseguido la pole. Si de un lado tenemos ese desparpajo feliz de Norris, del otro lado de McLaren lo que aparece es la incertidumbre: Oscar Piastri, hasta ahora líder del campeonato de pilotos, persiguió siempre desde (muy) atrás a su compañero en la clasificación, giró más de un segundo detrás suyo en la Q2 (alegó un problema en la unidad de potencia), se metió a la última tanda con mucho suspenso y, si bien mejoró un poco sobre el final, cerró su actuación en la octava posición a casi seis décimas de Norris. Aunque el australiano largará finalmente séptimo -el español Carlos Sainz tenía una penalización pendiente de +5 posiciones que se cumple este domingo-, la diferencia en el rendimiento entre los dos pilotos papayas encendió este sábado una señal de alarma que sorprende y, dado que solo los separan 14 puntos, las posiciones de uno y otro en la grilla de partida anticipan lo que podría ser un nuevo liderazgo en el campeonato si el británico no comete errores y no hay sorpresas en esta vigésima fecha del calendario 2025.

México también le sienta bien a Ferrari: la escudería italiana, que no gana justamente desde el Gran Premio que estas tierras recibieron en 2024, metió a sus dos pilotos entre los tres primeros en la clasificación de este sábado, algo que no había logrado todavía en esta temporada. Charles Leclerc lideraba hasta que Norris le arrebató la pole en el último giro y Lewis Hamilton conquistó la tercera ubicación, su mejor clasificación desde que es parte de la casa de Maranello.

De los últimos cinco Grandes Premios celebrados en la Ciudad de México, en solo dos oportunidades quienes lograron la pole celebraron luego con una victoria: fueron Carlos Sainz con Ferrari en 2024 y Max Verstappen con Red Bull en 2022, quienes este domingo largarán 12º y quinto, respectivamente. Si Norris ejecuta una carrera perfecta y continúa por ese camino, será el nuevo líder del campeonato salvo que Piastri finalice en cuarta o mejor colocación. Hay mucho para especular pero más aún por disfrutar en la recta final de este calendario de la Máxima: el mate nos espera para palpitar un domingo que puede ser genial.