El papa Leon XIV envió una carta a la Unión Industrial Argentina, en la que llama a “defender la industria como motor de desarrollo y empleo”. La carta se leerá en la 31 Conferencia Industrial del 13 de noviembre denominada “El futuro se produce hoy, competitividad para un nuevo orden global” que la entidad empresarial llevará adelante en Buenos Aires. El contenido de la carta no trascendió pero es la primera misiva que el Pontífice dirige a la Argentina.

Se espera que mil empresarios asistan al evento y el presidente Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo se encuentran entre los invitados. "Impulsar una industria competitiva es fundamental para construir un futuro con mayores oportunidades" dice la invitación. El presidente de esta Conferencia Industrial es el empresario cafetero Martín Cabrales, quien además de presidir su empresa Café Cabrales funge como vicepresidente coordinador de industrias alimenticias de la UIA, mientras que el presidente de la UIA desde abril de este año es Martín Rapallini, dueño de Cerámica Alberdi.