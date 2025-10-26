Al menos siete personas murieron y más de 20 resultaron heridas este domingo, como consecuencia del choque de un micro de larga distancia de la empresa Sol del Norte contra un auto en la ruta nacional 14, en la provincia de Misiones.

El hecho ocurrió a las 4.30 de la madrugada, cuando el micro, en el que viajaban 50 pasajeros desde Oberá hacia Dos de Mayo, colisionó de frente con un Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.

Tras impactar con el Focus, que quedó destrozado sobre la banquina, el micro perdió el control y cayó al arroyo Yazá, a varios metros de profundidad.

El accidente dejó como saldo hasta el momento siete personas fallecidas -entre ellas el conductor del auto- y más de 20 heridos, que fueron trasladados a los hospitales de Oberá y Campo Grande, mientras que algunos casos más críticos fueron derivados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos de Campo Viera y Oberá, efectivos de la Policía de Misiones, personal del Ministerio de Salud Pública y varias ambulancias.

También interviene la Policía Científica, para establecer las causas del siniestro.