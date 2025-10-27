Cines
A PESAR DE TI
Con Mckenna Grace, Mason Thames. Dir: Josh Boone. SAM 13 años c/Reserva
Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.50, 22.10* (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 14.30*, 17.00, 19.40, 22.15 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10, 17.45, 20.20, 22.55 h
Las Tipas. Cas: 17.10 h; Sub: 19.40, 22.10 h
Nuevo Monumental. Sub: 19.00 h
Showcase. Cas: 16.55 h; Sub: 14.20, 19.40, 22.15 h
BELÉN
Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años
Showcase. Cas: 19.25, 21.45 h (*excepto sáb y dom)
CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: EL ARCO DE REZE
Animé. Dir: Tatsuya Yoshihara. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 15.10 h
Cinépolis. Cas: 15.00*, 17.30, 20.00, 22.20 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. 3D Cas: 18.00 h; 2D Cas: 15.30 h; Sub: 20.30, 22.50 h
Las Tipas. 4D Cas 16.40 h; 3D Cas: 14.40; Sub: 19.10, 21.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.50, 19.30 h
Showcase. Cas: 12.50*, 15.05 h; Sub: 19.45, 22.05 h (*solo sáb y dom)
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 16.20 h
Showcase. Cas: 16.35 h
DEPECHE MODE: M
Musical. Dir: Fernando Frías.
Showcase. Solo mar, 20.00 h
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Cinépolis. 4D Cas: 22.15 h
Hoyts. DBOX 2D y 2D Cas: 20.10 h
Las Tipas. 2D.4D Cas: 21.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.15, 21.05 h
Showcase. Cas: 14.00, 19.15*, 22.25 h (*excepto jue)
EL PADRE DEL AÑO
Con Michael Keaton, Mila Kunis. Dir: Hallie Mayers-Shyer. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.30, 22.20* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Sub: 14.15*, 19.30 (*solo sáb y dom)
Nuevo Monumental. Sub: 19.10 h
Showcase. Sub: 14.50, 17.20, 20.00*, 22.30 h (*no se emite mar)
EL RETORNO
Con Sebastian D'Aquino, Gabriel Gallicchio. Dir: Marcela Luchetta. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 17.40 h
FRANKENSTEIN
Con Oscar Isaac, Jacob Elordi. Dir: Guillermo Del Toro. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 19.20, 22.20* (*solo vie y sáb)
Nuevo Monumental. Cas: 18.00, 21.20 h
FRANKIE Y LOS MONSTRUOS
Animación. ATP
Cinépolis. Cas: 16.00, 18.05 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 15.15 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h
Showcase. Cas: 12.35*, 14.40 h (*solo sáb y dom)
GOOD BOY
Con Indy, Shane Jensen. Dir: Ben Leonberg. SAM 13
Cinépolis. Cas: 18.50, 22.50 h
Hoyts. Cas: 15.50*, 20.30, 22.30 h (*excepto sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 21.40 h
Showcase. Cas: 14.15, 20.25 h; Sub: 18.20, 22.25 h
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13
Las Tipas. Cas: 16.30, 18.40, 21.00 h
Showcase. Cas: 19.30, 21.40 h
LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY
Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP
Showcase. Cas. 14.05
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años
Las Tipas. Cas: 16.20, 18.50 h
LOCAMENTE
Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati. Dir: Paolo Genovese. SAM 13 años
Showcase. Sub: 13.15*, 17.45, 20.10 h (*solo sáb y dom)
LOS RENACIDOS
Con Marco Antonio Caponi, Juan Ignacio Cane. Dir: Santiago Esteves. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 22.40 h
Showcase. Cas: 15.40, 22.25 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.10, 19.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Cinépolis. Cas: 14.30*, 16.40h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 14.20 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Showcase. Cas: 17.05 h
PARANORMAN (RE 2025)
Animación. Dir: Sam Fell, Chris Butler. SAM 13 años
Showcase. Cas: 16.50, 19.15* (*solo jue)
SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE
Con Jeremy Allen White, Jeremy Strong. Dir: Scott Cooper. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 22.00 h; Sub: 16.50 h
Hoyts. Cas: 18.50, 21.30 h
Las Tipas. Sub: 21.40 h
Nuevo Monumental. Sub: 21.30 h
Showcase. Sub: 14.10, 16.40, 19.20, 22.00 h
SUPER WINGS THE MOVIE: MAXIMUN SPEED
Animación. Dir: Xiaoqing Cai, Cai Dongquin. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.00 h
Showcase. Cas 16.10 h
TELÉFONO NEGRO 2
Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 14.45*, 17.30, 20.10, 22.45 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. 2D Atmos Cas: 15.50, 18.15, 20.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.20, 19.40, 22.00 h h
Showcase. Cas: 14.25, 17.00, 19.35, 22.10 h; Sub: 14.55, 17.30, 20.05, 22.40 h
TRON: ARES
Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley
Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.10*, 16.50, 19.30 h; 2D Cas: 20.10, 22.50 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.3D y 3D Cas: 15.10 h; DBOX 2D y 2D Cas: 17.40, 22.55 h
Las Tipas. 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30; Sub: 22.00 h; 2D-4D Cas: 17.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.45 h
Showcase. 3D Cas: 17.25; Cas: 14.00, 16.35, 19.10 h; Sub: 12.00, 14.30, 17.10, 20.55, 22.35 h (*solo sáb y dom)
UNA BATALLA TRAS OTRA
Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16
Showcase. Sub: 15.30, 19.00, 22.20 h
Música
LA COMEDIA
Mitre 958
Concierto de los Ensambles de la Escuela Municipal de Música. Los Ensambles de Tango, Percusión, Jazz e Interpretación de canción popular de la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Massa ofrecen un concierto de diferentes géneros y estilos musicales. Mié 29 de oct, a las 19 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Mar 28 oct, 20.30h
Teatro
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Salud, Moldavsky y amor. Vie 31 de oct, a las 21.30 h
Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h
CASA DE CULTURA BARRIO ALVEAR
Lett 4253
Ota. Teatro para bebés. Narra la historia de una tortuga grandota llamada OTA que busca su casa en las profundidades del mar. Mié 29 de oct, a las 10 h.
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. Sáb 1 de nov, a las 21 h
Ta chapita. De la compañía Urraka. Una obra para toda la familia, hecha con objetos reciclados donde el humor, la música y el asombro nos transportan a un mundo donde todo puede suceder. Dom 16 de nov, a las 17 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Festival de Artes Escénicas El Cruce. Se presentan las obras Living Comedor (danza teatro), dirigida por Andrea Ramos; Velar la noche (biodrama-danza teatro) de Sofia Galliano y Gabi Parigi; PAR (danza contemporánea) de Ana Varela y Rut Pellerano y Que haya insistencia (danza contemporánea) de la compañía Una Constante. Del jueves 30 de oct al sáb 1º de nov.
Othelo (termina mal). Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare en una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano. Dir: Gabriel Chamé Buendia. Vie 21 de nov, a las 21 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Todo terminará para navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena… Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. Vie 31 de oct, a las 21 h