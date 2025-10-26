Un insólito hecho ocurrió este fin de semana en la ciudad de Salta, cuando policías de tránsito detuvieron a un taxista por manejar alcoholizado y al revisar el vehículo en el que circulaba hallaron oculta en el baúl a la pareja del conductor.

Todo comenzó como un simple operativo de tránsito sobre la avenida del Bicentenario. Al frenar al taxista, los agentes le realizaron el respectivo test de alcoholemia.

Como el test dio positivo, los policías llevaron a cabo una inspección más exhaustiva del auto, sin sospechar que se llevarían una sorpresa: dentro del baúl había una mujer escondida.

Cuando los agentes le preguntaron a la joven, de 18 años, por qué estaba allí, dio una insólita justificación: “Quería ver si mi marido me engañaba mientras trabajaba”, dijo.

Tras el operativo, el taxista fue detenido y se labraron infracciones por conducir bajo efectos del alcohol y por el transporte irregular de personas.



