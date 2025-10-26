El analista de la Consultora Proyección, Manuel Zunino, explicó por la 750 qué lecturas se abren sobre las elecciones que están en marcha y aseguró que la clave estará en cómo cada espacio político interprete y logre comunicar los resultados de las urnas.

“Creo que va a ser una pelea a partir de las 21 horas por interpretar los datos. La Libertad Avanza va con la misma marca en todas las provincias, donde la alianza se llama igual. El peronismo está al debate si se cuentan todos los componentes o los Fuerza Patria más los más parecidos”, afirmó sobre la contabilización de los votos.

Y dijo: “Pero creo que el Gobierno compite contra las expectativas que generó. Hoy se conforma con 35 puntos, que creo que también es peligroso. Porque puede haber construido de nuevos su propia trampa. Digo de nuevo porque nacionalizó las elecciones de Buenos Aires y luego tuvo un derrotero de crisis”.

“Si la expectativa es 35 y saca menos, es un golpe durísimo. Siempre pensándolo en el contexto actual. Si fuese dos meses atrás, sería una mala elección. Creo que el Gobierno compite contra sí mismo y cómo lo van a ver mañana los adversarios y los propios”, afirmó.

En tanto, sobre el ausentismo, dijo, en caso de mantenerse la tendencia al alza, complicaría más al Gobierno: “Los actos del Gobierno, los sport, las declaraciones, pedían por favor a sus votantes que vayan a votar. Porque veíamos que el votante de Fuerza Patria tenía muchas ganas, pero el de LLA tenía ganas moderadas”.

“El 40 por ciento de los que decían que votarían a LLA no tenían ganas de ir a votar. Si baja la participación, es un problema para el Gobierno. Igual siempre a la mañana, al mediodía, son más los adultos que votan que los jóvenes”, afirmó.

Finalmente, dijo: “Estamos en una polarización de baja intensidad. Ya no son los esquemas del 90 por ciento, ahora se reparten el 70 por ciento. Donde se metió a jugar Provincias Unidas hay un esquema de tercios desparejos. Pero sí se empiezan a licuar un poco los polos”.

“En la Ciudad pasa algo distinto, porque la polarización se rompe por los extremos. Pero estamos en una polarización distinta. Es una elección con clima nacional, muy polarizada, pero con estructura de PASO, donde van a competir 15 fuerzas por provincia. Hoy puede pasar que entre todos los espacios chicos sumen el 10 por ciento”, aseguró.