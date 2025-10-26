Comenzó el escrutinio de las elecciones nacionales para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. La Libertad Avanza pretende conquistar el tercio que pide Javier Milei para asegurar los vetos presidenciales a las leyes que el Congreso sigue devolviéndole. Pero todo parece indicar que al oficialismo no le cierran los números, tras los escándalos que rodearon tanto a Jose Luis Espert, excandidato de LLA que debió renunciar por la investigación penal que pesa sobre él por sus nexos con el narcotráfico. Y las denuncias por coimas en ANDIS que puso en jaque a diversos funcionarios, tras la revelación de los audios del extitular de ese organismo, Diego Spagnuolo.
Karina Milei, junto a Martín Menem, tomó la palabra en la puerta del búnker
Una sobria Karina Milei, de negro y secundada por Martín Menem, saludó a quienes se congregaron en la puerta del búnker y con un micrófono expresó: "Estamos muy contentos como presidente y vicepresidente del partido porque La Libertad Avanza estuvo presente en 24 distritos y es la primera vez". Asimismo, celebró la boleta única en papel como un logro de la gestión.
Milei llegó al búnker y se mostró con una alegría cauta
Llegó al Hotel Libertador en el horario anunciado y, tras saludar a algunos simpatizantes, ingresó al búnker sin dar declaraciones a la prensa.
Caputo y el equipo económico llegaron al búnker libertario
Luis Caputo acudió a esperar los resultados en el búnker junto al director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Furiase; y los dos directores del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez y Martín Vauthier.
Bullrich analiza el boca de urna desde el búnker
Pasadas las 18:20, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó al búnker ubicado en la intersección de la calle Maipú y la avenida Córdoba en la ciudad de Buenos Aires y, según versiones periodísticas, se encontraba pronta a analizar el boca de urna en una reunión con otros funcionarios.
El clan Menem llegó temprano para reunirse con Karina Milei
Pasadas las 18, el clan Menem llegó al hotel: el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ingresó escoltado por el armador del interior Eduardo “Lule” Menem, y su sobrino Sharif Menem, de 23 años, director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Se trata de un sector fuertemente cuestionado por el asesor presidencial, Santiago Caputo y Las Fuerzas del Cielo.
Milei tiene previsto llegar al búnker a las 19 horas
Según trascendió, Javier Milei tiene previsto arribar al búnker de LLA en Hotel Libertador pasadas las 19:00. Karina Milei llegó antes de las 18 y encabeza una mesa de campaña. De la conversación también participaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los armadores bonaerense, Sebastián Pareja, y porteña, Pilar Ramírez.