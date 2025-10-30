El entrenador de Racing, Gustavo Costas, exteriorizó esta noche su dolor por haber quedado eliminado de la Copa Libertadores de América tras igualar como local 0 a 0 la revancha con Flamengo de Brasil, pero resaltó que “los chicos dejaron todo, como siempre”.

“Defraudé a mi gente” sostuvo Costas en la conferencia de prensa tras el encuentro en Avellaneda. Además, el DT repitió que va “a la guerra con ellos” y les agradeció, tanto a sus futbolistas como a la gente “por el gran apoyo” que les brindaron.

A pesar de la eliminación, Racing redondeó una participación muy digna en la Copa Libertadores 2025, jugando las semifinales por primera vez desde 1997 y perdiendo con Flamengo por un resultado global de 1-0.

Con una profunda tristeza por la eliminación de sus dirigidos, el DT admitió que no tenía “muchas ganas de hablar”, comentó que debe “llegar a casa” para intentar pasar el mal momento y destacó que estuvieron “a un paso, muy cerca, pero no se logró”.

Costas, confeso hincha del conjunto albiceleste y campeón vigente de la Copa Sudamericana, afirmó que estaban “muy ilusionados”, valoró la cantidad de veces que sus jugadores entrenaron o jugaron con dolencias o soportando lesiones y señaló que “parecía” que lo iban a lograr, aunque no consiguieron dar vuelta el resultado adverso sufrido en el partido de ida.

Por último, agradeció a la hinchada, por el apoyo demostrado este miércoles y durante todo este tiempo, y se quedó con que “fue una semana hermosa, hace años que Racing no estaba tan unido como lo estuvo”, resaltando que deben “seguir por este camino”.