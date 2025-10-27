Es sabido. Los animales son los primeros en percibir cuando se avecina algo fuera de lo normal. Teacup (reciente estreno de Universal+), en una variante atractiva de esta sabiduría popular, toma como protagonista a la veterinaria de la zona rural de Georgia. Maggie Chenoweth (Yvonne Strahovski de El cuento de la criada), al igual que cabras y caballos, sabe que se viene una tempestad. Eso, sumado a que su hijo tenga una experiencia terrorífica en el bosque y que en su rancho aparezca un hombre con una máscara antigás, vuelven a la propuesta producida por James Wan (Saw y El Conjuro) un regalo no apto para quienes temen al encierro.

Comparada con Señales (M. Night Shyamalan; 2002) y Un lugar en silencio (John Krasinski; 2018), la ficción presenta una puesta en escena claustrofóbica donde el campo opera como una prisión gigante para los pocos habitantes de ese enclave. La matrona de los Chenoweth no solo tiene que sobrellevar un matrimonio en crisis, sostener a su familia y darle cobijo a los demás, sino que es la encargada de reunir esos trozos para enfrentar una amenaza inexplicable. “Creo que su gran fortaleza es que realmente se basa en una estructura de drama familiar, lo que significa que los personajes están muy bien construidos. Son sólidos. Tenemos relaciones fuertes y conflictos desde el principio”, dijo su protagonista.