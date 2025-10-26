El periodista Eduardo Aliverti compartió un primer análisis luego del cierre de los comicios en diálogo con Victor Hugo Morales. "Creo que la atención tiene que estar centrada en si es cierta la enorme diferencia que se estaría dando en la Provincia de Buenos Aires", dijo Aliverti en la 750.

Según las primeras cifras que circulan, la diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza en territorio bonaerense no sería compensada incluso si el oficialismo nacional hace una buena elección en el resto del país. "Si ese número es cierto, yo no veo manera", subrayó el periodista, pasadas las seis de la tarde.

Y continuó: "Otro dato es la baja participación, lo que nunca es buena noticia, porque tampoco es que esto es un plebiscito para votar contra una dictadura llamando a una abstención".

Morales, por su parte, indicó que la atención también debería ponerse sobre los números que comienzan a reflejar tendencias en la elección de la provincia de Córdoba. "En lo personal me llevaría una sorpresa, porque todos los datos que se manejaban antes de la jornada, daban una diferencia a favor de (Juan) Schiaretti, lo que no se estaría produciendo", sumó Aliverti.