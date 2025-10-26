¿Mussolini le dio la jubilación a los italianos? ¿El Duce les dio una casa? ¿Llevó la economía del país a sus máximos niveles? ¿Mussolini valorizó el rol de la mujer en Italia?¿El líder del fascismo fue un dictador "bueno"? Muchas de estas preguntas, que parten de fakes news vueltas a instalar en la sociedad italiana, son contestadas por Francesco Filippi, historiador, educador y escritor nacido en la provincia de Trento, en el libro Mussolini también hizo cosas buenas, publicado recientemente en la Argentina a través del sello Prometeo. El subtítulo del trabajo es por demás gráfico: "Las idioteces que siguen circulando sobre el fascismo".

Filippi cita a Umberto Eco que recordaba: "Mussolini no tenía ninguna filosofía: solo tenía una retórica". El autor de este libro sigue esta idea y señala: "es normal que el fascismo, especialmente hoy, más que una ideología histórica asuma la connotación de una narrativa pública. No una sucesión de ideas, sino un relato mítico de la felicidad perdida".

Muy popular en Italia, Filippi es especialista en analizar los mecanismos que guían la relación entre la historia y la memoria pública. Aquí dedica todos sus esfuerzos a desmontar cada una de las mentiras instaladas históricamente en el imaginario. Lo hace con datos rigurosos y certeros. La base de un posible futuro totalitario pasa en buena medida, según Filippi, por la rehabilitación del pasado totalitario. Poner en evidencia la realidad de ese pasado es un primer paso para evitar que ese pasado se vuelva futuro.