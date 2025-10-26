El actual jefe de Gabinete del Gobierno de Santiago del Estero, Elías Suárez, se convirtió este domingo en el nuevo gobernador electo tras imponerse con casi el 70 por ciento de los votos sobre sus competidores. Candidato del Frente Cívico por Santiago, Suárez encabezó una elección que consolidó la continuidad del espacio político que gobierna la provincia desde hace más de dos décadas.

Con 69 años y una extensa trayectoria en la gestión pública, Suárez venció al candidato de La Libertad Avanza, Ítalo Cioccolani, y al referente de Despierta Santiago, Alejandro Parnas, en una contienda que reafirmó la hegemonía del oficialismo local.

Será la primera gestión del Frente Cívico sin Gerardo Zamora ni Claudia Ledesma Abdala al frente del Ejecutivo provincial, aunque ambos seguirán siendo figuras centrales dentro del espacio.

La jornada electoral se desarrolló sin incidentes y con una participación del 72,6% del padrón, superando ampliamente el promedio nacional del 66%. Los comicios cerraron a las 18 y los primeros resultados comenzaron a difundirse pasadas las 21, confirmando rápidamente la tendencia favorable para el oficialismo.

El triunfo de Suárez extiende a 24 años ininterrumpidos el liderazgo del Frente Cívico en Santiago del Estero, espacio fundado y conducido por Gerardo Zamora, quien gobernó la provincia en cuatro oportunidades y fue sucedido por su esposa, Claudia Ledesma Abdala, en una.

Según los resultados oficiales, el Frente Cívico obtuvo una ventaja contundente con casi el 70% de los votos, seguido por Despierta Santiago, de Alejandro Parnas, con 12,18%, y La Libertad Avanza, con 11,71%. La diferencia marca una de las brechas más amplias en elecciones provinciales desde el retorno de la democracia.

El triunfo de Zamora

Zamora, por su parte, fue como candidato a senador del Frente Cívico, donde se quedó con una de las tres bancas en juego. Con el 79,36% de la mesas escrutadas, se imponía por el 55,31%.

Más atrás aparecían: José Emilio Neder (Fuerza Patria) con el 18,86%; Tomás Figueroa (La Libertad Avanza) con el 14,67%; y Facundo Pérez Carletti (Despierta Santiago) con el 8,73%.

Una elección ordenada en Santiago del Estero y con alta participación

El proceso electoral se llevó a cabo con normalidad en los 27 departamentos de la provincia, gracias a un amplio despliegue logístico que garantizó el acceso de los votantes a las escuelas y centros habilitados. Las autoridades provinciales destacaron la transparencia del comicio y el cumplimiento de los protocolos establecidos por la Junta Electoral.

La elección también definió cargos legislativos provinciales y nacionales, con la renovación de tres bancas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados, además de 20 bancas en la Legislatura local, 163 comisionados municipales y las autoridades de Clodomira y Villa Atamisqui.

Para los cargos provinciales se utilizó el sistema tradicional de boleta sábana, mientras que los nacionales se eligieron mediante la boleta única de papel (BUP), en el marco de la implementación progresiva del nuevo esquema electoral.