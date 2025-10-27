“El esclavo no sueña con su libertad, sino con tener su propio esclavo”, dijo Cicerón. Habría que agregarle a esa frase que, por esa razón, será esclavo toda su vida. Podría ser una de las reflexiones sobre el resultado de estos comicios donde la mayoría de los electores dieron su aval a un poder que los somete. Sin embargo, una votación tan disruptiva reclama una apertura en el rango de búsqueda de explicaciones.

La economía está en quiebra, y sobre todo la calidad de vida de la gran mayoría que votó por los libertarios violetas para que sigan las mismas políticas que provocaron esa caída. No es un dato falso. Lo expresaban todos estos días las personas que los medios oficialistas y opositores entrevistaban en la calle. Muchos no querían responder y es cierto que unos pocos describían un cuadro personal desastroso, pero decían que igual iban a votar el gobierno porque no querían “volver al pasado” o porque les parecía lógico el sufrimiento previo al despegue y todavía tenían expectativas.

Desfilaron por las pantallas una obrera despedida “injustamente a pesar de que me puse la camiseta de la fábrica”, un jubilado con argumentos parecidos y un comerciante de clase media acomodada, cuya casa se había inundado por primera vez y decía que igual votaría a este gobierno. El comerciante vive una calle paralela a la avenida General Paz. En CABA y en Vicente López gobierna el PRO, y el gobierno nacional, al que este hombre votó es el que por primera vez no hizo las obras de limpieza de los desagües en Tecnópolis ni en la Avenida. Achacaba la culpa de su desgracia a los gobiernos anteriores.

Estos personajes daban a entender que estaban mal, pero que igual iban a votar al gobierno. Y en eso coincidieron con la consigna central de la campaña oficialista que planteaba “no abandonar a mitad del camino”. Hubo una línea argumental mínima para tratar de reivindicar logros de la política económica. Pero la realidad superaba esa línea y en los videos de propaganda se machacó con el primer argumento, como si dijeran “sabemos que están mal, pero hubieran estado peor con el populismo”. Fue una elección donde ganó la reivindicación del malvivir como sacrificio para una supuesta mejora que vendrá.

Fue un movimiento poco visible. Estas personas evitaban hacer una defensa pública de lo que iban a votar, porque no es defendible estar mal. Estuvieron callados sin confianza en la fuerza de sus argumentos. Tampoco se movilizaron y los actos de campaña en los que estaba programada la presencia estelar de Javier Milei no consiguieron convocar o movilizar en forma masiva. El voto oficialista fue en gran medida un voto vergonzante.

El otro dato ha sido el alto ausentismo. El 66 por ciento ha sido el ausentismo más alto en una elección de medio término en estos cuarenta años de democracia. La oposición --la fuerza mayor en ese terreno es Fuerza Patria-- no pudo presentar una propuesta que movilizara por lo menos a una parte del ausentismo que en otras ocasiones ha participado.

Una porción de ese voto ausente es crítico de la situación pero no encontró una propuesta que lo convocara en ningún sector de la oposición, ya sea Fuerza Patria, la izquierda o los provincialistas de Provincias Unidas, más encuadrados en un oficialismo crítico. Una porción del ausentismo resulta inamovible por diversas razones, pero en gran parte pesa también la frase o la idea de que “todos son iguales”.

En una elección polarizada, la izquierda no logra mostrarse como una opción de gobierno; el oficialismo crítico desapareció en la polarización, y la oposición de Fuerza Patria no ofreció una propuesta que le permitiera desprenderse del mal recuerdo del gobierno de Alberto Fernández. Hubo una confianza excesiva en que la provincia de Buenos iba a repetir el resultado de septiembre, y por el contrario, perdió varios puntos de respaldo que pasaron al oficialismo.

Más allá de la expectativa con que el gobierno convenció a sus votantes, este resultado la cierra más que las abre. Las únicas expectativas que confirma son las del FMI, el Tesoro de los Estados Unidos, el JP Morgan y los grandes fondos de inversión. Estos no votaron en esta elección pero salieron fortalecidos. Los que votaron y empeoraron sus expectativas, son los miles de comerciantes que no venden, los cientos de miles de trabajadores despedidos y los millones que vieron reducir sus ingresos igual que los millones de jubilados y pensionados.

La performance electoral del gobierno ha sido importante si se tiene en cuenta que una mayoría de argentinos los votó pese a las estafas con criptomonedas que involucraron a Javier Milei, las coimas del 3 por ciento con los remedios para los discapacitados que involucraron a Karina Milei, pese al escándalo del narcotráfico que involucró a los principales candidatos de la provincia de Buenos Aires y Río Negro.