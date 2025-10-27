Javier Milei jugó un pleno y ganó. El presidente que recibió, en vivo y ante los ojos del mundo, la orden de ganar, cumplió. La presión de Donald Trump fue clave para instalar la idea de que, en caso de derrota, no habría respaldo financiero posible y que el caos sería inevitable. A pesar de las lecturas apresuradas, Milei no contará con quórum propio en ninguna de las dos cámaras, ni con un “tercio de hierro” que le permita blindar vetos y resistir la agenda opositora. En Diputados, La Libertad Avanza tendrá desde diciembre 82 bancas. En el Senado sum. Aun con estos resultados, los libertarios necesitarán aliados para impulsar las reformas transformadoras que exige la Casa Blanca.
Los aliados, claves para la agenda de reformas que proyecta la Rosada
Una victoria que no alcanza: Milei ganó, pero sigue sin mayoría propia en el Congreso
Pese al triunfo, el Gobierno sigue lejos de los números propios necesarios para imponer su agenda en ambas cámaras. En Diputados, La Libertad Avanza tendrá desde diciembre 82 bancas, mientras que en el Senado sumó 13 escaños. El peronismo pierde poder de fuego, pero sigue al frente.
