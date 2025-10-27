Euforia de los mercados por la victoria libertaria
La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de este domingo provocó una suba fuerte de las acciones locales en el denominado “overnight” de Wall Street, antes de la apertura de la jornada de este lunes, con alzas de hasta el 35%.
Los papeles de YPF subieron 26%, los de Banco Galicia 35%, los de BBVA 35,8%, Banco Macro 35,4%, Pampa Energía 20,7%, Central Puerto 23,4%, Edenor 24,2% y Mercado Libre 7%.
En el momento en el que la Cámara Nacional Electoral empezó a difundir los primeros resultados de la elección de medio término, la cotización del dólar cripto, según CriptoYa, se ubicaba en $1.459, 8 por ciento por debajo de la misma cotización del arranque de la jornada: 1.585 pesos.
Trump y Bessent festejaron la victoria que financiaron
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas para las que el propio Trump fue el gran aportante con un swap de 20 mil millones de dólares y una inédita intervención del Tesoro estadounidense en el mercado de cambios argentino.
“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, resaltó Trump en sus redes sociales.
Rápidamente, Milei le respondió. “Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina".
Tras el triunfo, Milei ya piensa en "las reformas" laboral, impositiva y jubilatoria
El Presidente parafraseó a Trump y dijo que votaron al oficialismo para "hacer grande a Argentina otra vez". Desde el escenario, le dio un fuerte respaldo a los miembros del gabinete.
Milei-Trump ganaron y se quedaron con la colonia
Por Felipe Yapur
El miedo que el gobierno distribuyó de manera equitativa (la única distribución que hizo desde que asumió) con la inminencia de la debacle si no se conseguían los salvatajes de Donald Trump fue uno de los factores que provocó este resurgimiento electoral.
En la vereda de enfrente, el peronismo contuvo su núcleo duro, pero la continuidad de la disputa interna dejó al movimiento nacional y popular sin un mensaje que convoque y aglutine, sobre todo a ese votante más laxo.
Así, La Libertad Avanza obtuvo, a nivel nacional, 40,84 por ciento (15 puntos menos que en 2023), contra un peronismo que sumó en todos las provincias 34,8 por ciento. Una elección absolutamente polarizada que dejó al experimento Provincias Unidas prácticamente hundida con un 5,12 por ciento de votos.
Pero este resultado, que le permitirá al Presidente enfrentar unas semanas con más tranquilidad, lo deja ya sin la red de última instancia que representaba la herencia del gobierno anterior. A partir de ahora, todo lo que haga, todo lo que toque, todo lo que rompa, será pura y exclusivamente su responsabilidad.