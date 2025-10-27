Javier Milei se impuso este domingo en todo el país en las elecciones legislativas 2025 y La Libertad Avanza (LLA) pintó de violeta al mapa argentino. El triunfo del oficialismo por el 40,7%, incluida la provincia de Buenos Aires, fue reflejada por los principales medios del mundo.

The New York Times tituló "Los votantes argentinos otorgan a Javier Milei una victoria crucial en las elecciones de mitad de período" y destacó que el oficialismo obtuvo una "rotunda victoria" este domingo, lo que le permitió salir "airoso" de una "prueba crucial" que "según había dicho el presidente (norteamericano, Donald) Trump, decidiría si Estados Unidos extendía un salvavidas financiero al país".

En su análisis, el diario estadounidense resaltó que la de ayer fue "una victoria contundente para el Sr. Milei, quien se autodenomina anarcocapitalista y ha frenado significativamente la agobiante inflación de Argentina, pero cuyo mandato se vio afectado recientemente por la inestabilidad financiera y política". En este sentido, remarcó que LLA "obtuvo más del 40% de los votos, lo que demuestra que, a pesar del sufrimiento causado por sus medidas de austeridad, muchos argentinos siguen dispuestos a respaldar su experimento libertario".

Por su parte, el Washington Post resaltó que Milei ganó "un Congreso más amigable" en los comicios "tras el rescate de EE.UU.". Según destacó el medio, el mandatario argentino "prometió que el nuevo Congreso de Argentina será el más reformista de su historia, luego de la decisiva victoria de su partido en las elecciones legislativas que, según los expertos, servirán como referéndum tanto sobre el líder libertario como sobre su experimento de austeridad radical".

The Wall Street Journal publicó en su portada online que "Milei gana el mandato para la revolución del libre mercado en las elecciones argentinas" y calificó la victoria de LLA como "decisiva" para reforzar su control en el Congreso.

En tanto que The Financial Times tituló que Milei obtuvo una "histórica victoria en unas elecciones cruciales". En su análisis, remarcó que el gobierno logró una "gran victoria" en las elecciones legislativas nacionales de mitad de período, triunfo que le da un "nuevo impulso a su iniciativa de reforma de libre mercado después de que una crisis del mercado financiero amenazara con descarrilarla".

El País, de España, destacó que con esta victoria del mandatario argentino en las legislativas "la ultraderecha revierte la derrota de hace dos meses en Buenos Aires ante el peronismo", al tiempo que subrayó que el gobierno sacó "buenos resultados en provincias grandes".

El medio consideró que la victoria de LLA fue "inesperada por su magnitud" y presentada como "épica" por el Presidente.

El Mundo, también español, calificó de "rotunda victoria sobre el peronismo" los resultados del oficialismo, al tiempo que señaló que este resultado "lleva alivio a la Casa Blanca y desconcierta al peronismo".

Asimismo, El País, de Uruguay, señaló que el Gobierno "arrasó en estas elecciones, una prueba crucial para los dos años de gestión que le quedan por delante al presidente Javier Milei".

Desde Brasil, Folha de S. Paulho, calificó de "victoria sorprendente" el triunfo para LLA y resaltó que el mandatario argentino "va más allá de ganar un tercio de la Cámara, gana en la provincia de Buenos Aires y gana estabilidad en la Legislatura".





Desde Chile, La Tercera, también destaca el "sopresivo" triunfo del Gobierno y destaca la "histórica abstención" en los comicios legislativos.











