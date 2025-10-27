Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este lunes.
Se desploma la cotización del dólar mayorista
En las primeras operaciones de la jornada la cotización del dólar mayorista se desploma a $ 1.355.
Subas de hasta 40% en las acciones
Las acciones tienen subas de hasta 40% en las transacciones de premercado.
Lo mismo ocurre con los bonos de la deuda pública, lo cual provocará una baja en el riesgo país, pero que se conocerá recién mañana.
Baja el dólar
El dólar cae $ 100 y cotiza a $ 1.420/25 en los bancos privados antes de la apertura oficial del mercado.
Las operaciones que ya se habilitaron a través de homebanking permiten a sus clientes comprar divisas a $ 1.420/25.
Esto significa una baja de casi $ 100 con relación al cierre del viernes.
Caputo confirmó plan: economía real al freezer
Por Bernarda Tinetti
Las lecturas respecto al mercado financiero oficial las anticipó el dólar cripto: se fue desplomando mientras se aproximaba el dato sobre resultado de los comicios, bajo el paraguas de qué el problema económico se resuelve con dinero. Suponen que con más apoyo externo llegará el alivio. Y ¿la economía real? Según afirmó Luis Caputo, titular de Hacienda, se va a mantener el esquema de bandas y está “cómodo” con el techo en 1.500 pesos. Pero, ¿cuánto más puede durar el dólar barato en un país en recesión? En el corto plazo, las expectativas sobre una devaluación se disipan, si la demanda efectivamente afloja.
Leé la nota completa
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1455 para la compra y $1505 para la venta.
El dólar blue está a $1505 para la compra y a $1525 para la venta.