Disney+ se prepara para recuperar uno de los thrillers más recordados de los años 90 con una versión completamente renovada de La mano que mece la cuna (The Hand That Rocks the Cradle). El film, que se estrenará en noviembre de 2025, promete reimaginar el relato sobre confianza, manipulación y venganza que marcó a toda una generación.

Con guion de Amanda Silver (Avatar: El camino del agua) y bajo la dirección de la mexicana Michelle Garza Cervera (Huesera), la nueva adaptación busca ofrecer una mirada contemporánea al clásico de 1992 dirigido por Curtis Hanson. En esta ocasión, la historia gira en torno a Caitlin Morales, interpretada por Mary Elizabeth Winstead, una madre que contrata a una niñera para ayudarla en casa sin imaginar que su vida se convertirá en una pesadilla.

El elenco y la dirección

Winstead, reconocida por su versatilidad en títulos como Destino final 3, Avenida Cloverfield 10 y la miniserie Un caballero en Moscú, comparte protagonismo con Maika Monroe, quien da vida a Polly Murphy, la enigmática cuidadora con oscuros secretos. La química entre ambas actrices se perfila como uno de los grandes atractivos de la película, que combina el suspenso psicológico con una tensión emocional sostenida.

Detrás de cámaras, Garza Cervera imprime su sello autoral al relato, trasladando su mirada sobre el miedo y la maternidad —ya explorada en Huesera— a una historia de manipulación y deseo de pertenencia. Su dirección promete una experiencia inquietante que actualiza la trama original sin perder su esencia ni su trasfondo social.

Producción y equipo creativo

El proyecto cuenta con la producción de Michael Schaefer, Mike LaRocca y Ted Field, mientras que Michael Napoliello, Maria Frisk y Seth William Meier ejercen como productores ejecutivos. Esta alianza entre 20th Century Studios y Disney+ busca garantizar un producto visualmente atractivo y narrativamente sólido, respaldado por un equipo experimentado en el cine de género.

Expectativas y estreno en streaming

Desde su anuncio, la nueva La mano que mece la cuna ha generado curiosidad entre los fans del thriller psicológico y el terror doméstico. Su llegada a Disney+ representa una jugada estratégica para ampliar la oferta de producciones adultas dentro del catálogo de la plataforma, sumando un título que combina nostalgia e innovación.

Programada para noviembre de 2025, esta reinterpretación no solo apunta a quienes recuerdan la icónica versión con Rebecca De Mornay y Annabella Sciorra, sino también a una nueva generación que descubrirá cómo la confianza puede transformarse, lentamente, en su peor amenaza.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.