Cines

A PESAR DE TI

Con Mckenna Grace, Mason Thames. Dir: Josh Boone. SAM 13 años c/Reserva

Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.50, 22.10* (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 14.30*, 17.00, 19.40, 22.15 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.10, 17.45, 20.20, 22.55 h

Las Tipas. Cas: 17.10 h; Sub: 19.40, 22.10 h

Nuevo Monumental. Sub: 19.00 h

Showcase. Cas: 16.55 h; Sub: 14.20, 19.40, 22.15 h

AL 3ER DÍA

Con Moro Anghileri, Gerardo Romano. Dir: Daniel de la Vega. SAM 16 años

Cine Lumière. Vie, 20.00 h

BELÉN

Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años

Showcase. Cas: 19.25, 21.45 h (*excepto sáb y dom)

BUT I’M A CHEERLEADER

Con Natasha Lyonne, Clea Duvall. Dir: Jamie Babbit. SAM 16 años

Cine El Cairo. Vie, 22.30 h

CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: EL ARCO DE REZE

Animé. Dir: Tatsuya Yoshihara. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 15.10 h

Cinépolis. Cas: 15.00*, 17.30, 20.00, 22.20 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. 3D Cas: 18.00 h; 2D Cas: 15.30 h; Sub: 20.30, 22.50 h

Las Tipas. 4D Cas 16.40 h; 3D Cas: 14.40; Sub: 19.10, 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.50, 19.30 h

Showcase. Cas: 12.50*, 15.05 h; Sub: 19.45, 22.05 h (*solo sáb y dom)

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO

Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 16.20 h

Showcase. Cas: 16.35 h

DEPECHE MODE: M

Musical. Dir: Fernando Frías.

Showcase. Solo hoy, 20.00 h

DOMINGO

Con Ángel Fernández, José Alberto López. Dir: Julián Pérez Canton, Lautaro González de Cap. ATP

Cine El Cairo. Vie, 20.30 h

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años

Cinépolis. 4D Cas: 22.15 h

Hoyts. DBOX 2D y 2D Cas: 20.10 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 21.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.15, 21.05 h

Showcase. Cas: 14.00, 19.15*, 22.25 h (*excepto jue)

EL MATRIMONIO DE MARIA BRAUN

Dir: Rainer Werner Fassbinder. SAM 16 años

Cine Lumière. Jue, 20.00 h

EL PADRE DEL AÑO

Con Michael Keaton, Mila Kunis. Dir: Hallie Mayers-Shyer. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.30, 22.20* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Sub: 14.15*, 19.30 (*solo sáb y dom)

Nuevo Monumental. Sub: 19.10 h

Showcase. Sub: 14.50, 17.20, 20.00*, 22.30 h (*no se emite mar)

EL RETORNO

Con Sebastian D'Aquino, Gabriel Gallicchio. Dir: Marcela Luchetta. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 17.40 h

FRANKENSTEIN

Con Oscar Isaac, Jacob Elordi. Dir: Guillermo Del Toro. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 19.20, 22.20* (*solo vie y sáb)

Nuevo Monumental. Cas: 18.00, 21.20 h

FRANKIE Y LOS MONSTRUOS

Animación. ATP

Cinépolis. Cas: 16.00, 18.05 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 15.15 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h

Showcase. Cas: 12.35*, 14.40 h (*solo sáb y dom)

GOOD BOY

Con Indy, Shane Jensen. Dir: Ben Leonberg. SAM 13

Cinépolis. Cas: 18.50, 22.50 h

Hoyts. Cas: 15.50*, 20.30, 22.30 h (*excepto sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 21.40 h

Showcase. Cas: 14.15, 20.25 h; Sub: 18.20, 22.25 h

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13

Las Tipas. Cas: 16.30, 18.40, 21.00 h

Showcase. Cas: 19.30, 21.40 h

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY

Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP

Showcase. Cas. 14.05

LA SEGURIDAD INTERIOR

Dir: Christian Petzold. Alemania 2000

Cine Club Rosario (España 401). Hoy, 20.00 h

LAS ALAS DEL DESEO (1987)

Guión y dirección: Wim Wenders.

CineClú (Corrientes 450). Mañana, 20.30 h

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años

Las Tipas. Cas: 16.20, 18.50 h

LOCAMENTE

Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati. Dir: Paolo Genovese. SAM 13 años

Showcase. Sub: 13.15*, 17.45, 20.10 h (*solo sáb y dom)

LOS RENACIDOS

Con Marco Antonio Caponi, Juan Ignacio Cane. Dir: Santiago Esteves. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 22.40 h

Showcase. Cas: 15.40, 22.25 h

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.10, 19.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h

MASCOTAS AL RESCATE

Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP

Cinépolis. Cas: 14.30*, 16.40h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 14.20 h

MISS CARBÓN 

Lux Pascal, Paco León. Dir: Agustina Macri. SAM 13 años

Cine Lumière. Dom, 20.00 h

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Showcase. Cas: 17.05 h

PARANORMAN (RE 2025)

Animación. Dir: Sam Fell, Chris Butler. SAM 13 años

Showcase. Cas: 16.50, 19.15* (*solo jue)

ROCCO Y SUS HERMANOS

Con Alain Delon, Renato Salvatori. Dir: Juchino Visconti. SAM 13 años c/Reserva

Cine El Cairo. Jue, 22.30 h

SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE

Con Jeremy Allen White, Jeremy Strong. Dir: Scott Cooper. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 22.00 h; Sub: 16.50 h

Hoyts. Cas: 18.50, 21.30 h

Las Tipas. Sub: 21.40 h

Nuevo Monumental. Sub: 21.30 h

Showcase. Sub: 14.10, 16.40, 19.20, 22.00 h

SUPER WINGS THE MOVIE: MAXIMUN SPEED

Animación. Dir: Xiaoqing Cai, Cai Dongquin. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.00 h

Showcase. Cas 16.10 h

TELÉFONO NEGRO 2

Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 14.45*, 17.30, 20.10, 22.45 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. 2D Atmos Cas: 15.50, 18.15, 20.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.20, 19.40, 22.00 h h

Showcase. Cas: 14.25, 17.00, 19.35, 22.10 h; Sub: 14.55, 17.30, 20.05, 22.40 h

THE STROM: EL SECRETO DEL GRAN BARCO NEGRO

Animación. Dir: Yang Zhigang. ATP

Cine Lumière. Sáb, 18.00 h

THE VELVET UNDERGROUND

Dir: Todd Haynes. Estados Unidos 2021

Cine Club Rosario (España 401). Hoy, 22.00 h

TRON: ARES

Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.10*, 16.50, 19.30 h; 2D Cas: 20.10, 22.50 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.3D y 3D Cas: 15.10 h; DBOX 2D y 2D Cas: 17.40, 22.55 h

Las Tipas. 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30; Sub: 22.00 h; 2D-4D Cas: 17.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.45 h

Showcase. 3D Cas: 17.25; Cas: 14.00, 16.35, 19.10 h; Sub: 12.00, 14.30, 17.10, 20.55, 22.35 h (*solo sáb y dom)

UNA BATALLA TRAS OTRA

Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16

Showcase. Sub: 15.30, 19.00, 22.20 h

Música

BEATMEMO PUB

Oroño 107 bis

Caburo y la Rosario Acustic Blues. Hoy, 20.30 h

Recordables. Covers de rock de los 80/90 (Roxette, Bon Jovi, Toto, Queen, entre otros). Mañana, 20.30 h

Mr. Floyd. Jue, 20.30 h

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Diván del Tamarit. Recital poético musical sobre la obra de Federico García Lorca, a cargo de la artista española Carmen De la Osa y el pianista César Pradier, con una introducción de la escritora y filóloga Rocío Muñoz Vergara. Jue 30 de oct, a las 19.30 h. Gratis (aforo limitado)

LA COMEDIA

Mitre 958

Concierto de los Ensambles de la Escuela Municipal de Música. Los Ensambles de Tango, Percusión, Jazz e Interpretación de canción popular de la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Massa ofrecen un concierto de diferentes géneros y estilos musicales. Mié 29 de oct, a las 19 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Ramanegra Dúo presenta Versiones folclóricas del metal. Vie 31 oct, a las 21 h (Terraza)

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Hoy, 20.30h

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Salud, Moldavsky y amor. Vie 31 de oct, a las 21.30 h

Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h

CASA DE CULTURA BARRIO ALVEAR

Lett 4253

Ota. Teatro para bebés. Narra la historia de una tortuga grandota llamada OTA que busca su casa en las profundidades del mar. Mié 29 de oct, a las 10 h.

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. Sáb 1 de nov, a las 21 h

Ta chapita. De la compañía Urraka. Una obra para toda la familia, hecha con objetos reciclados donde el humor, la música y el asombro nos transportan a un mundo donde todo puede suceder. Dom 16 de nov, a las 17 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Festival de Artes Escénicas El Cruce. Se presentan las obras Living Comedor (danza teatro), dirigida por Andrea Ramos; Velar la noche (biodrama-danza teatro) de Sofia Galliano y Gabi Parigi; PAR (danza contemporánea) de Ana Varela y Rut Pellerano y Que haya insistencia (danza contemporánea) de la compañía Una Constante. Del jueves 30 de oct al sáb 1º de nov.

Quiero decir te amo. Una mujer ve a un hombre socorriendo a los heridos de un accidente de autos y se enamora de él. Cartas de amor. El diario íntimo. Amor y literatura. Sáb 15 de nov, a las 21 h

Othelo (termina mal). Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare en una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano. Dir: Gabriel Chamé Buendia. Vie 21 de nov, a las 21 h

LA MORADA

Avenida San Martín 771

La balada de Vendaval. Dos actores, alternativamente, Ilevan adelante sus interpretaciones de una misma historia. Dramaturgia y dirección: Gonzalo Ortiz. 8 y 9; 22 y 23 de nov, a las 20.30 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h

Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sáb, a las 21 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Todo terminará para navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena… Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. Vie 31 de oct, a las 21 h

TEATRO MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243

Es hora de hablar. La psicóloga y comunicadora Sofía Calvo propone un encuentro en vivo donde se mezcla la profundidad emocional con la cercanía del humor cotidiano. Dom 9 de nov, a las 21 h