El huracán Melissa, que ya causó cuatro muertes durante la semana -tres en Haití y una en República Dominicana, donde además un adolescente está desaparecido-, alcanzó la categoría máxima este lunes con vientos de hasta 270 kilómetros por hora mientras se acerca a Jamaica.

"Melissa es ahora un huracán de categoría 5", señaló el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). "Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche", advirtió el organismo.

En la costa sur de Jamaica, según se pronostica, las marejadas podrían alcanzar picos de cuatro metros sobre el nivel del suelo. "Muchas de estas comunidades no sobrevivirán a las inundaciones (...) Kingston se encuentra en una situación extremadamente precaria. Ninguna comunidad en Kingston es inmune", dijo el ministro de Gobierno local de Jamaica, Desmond McKenzie.

"Esta es una apuesta que no se puede ganar. No se puede apostar contra Melissa", enfatizó McKenzie, quien informó en una conferencia de prensa que se abrieron refugios contra tormentas en todo el país.

Después de pasar por Jamaica, se pronostica que la tormenta continúe hacia el norte y cruce el este de Cuba el martes por la noche, mientras siga impactando en Haití y República Dominicana.