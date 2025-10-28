"Tenía treinta años, estaba solo, había dejado de tomar". Este comienzo daba vueltas en la mente del poeta y periodista cultural Fidel Maguna (Rosario, 1993) cuando se sentó a escribir la que hoy es su primera novela publicada, Luz en el sur (2025, Rosario, Editorial Biblioteca, colección Prosistas). El propio autor duda del género literario de su obra y se pregunta si no es más bien un libro de poesía en prosa. Pero es una novela: tiene personajes, narración y hasta breves pasajes reflexivos de teoría literaria que fluyen con la prosa en un todo orgánico, y hay un desarollo del protagonista que desemboca al final en una casi imprevista epifanía.

Entre el 11 de diciembre de 2023 y el 17 de diciembre de ese año, en seis días, Fidel Maguna escribió las diez oraciones largas (sin punto hasta el final, solo comas) que configuran los otros tantos capítulos de la novela, cuyo periplo joyceano o saereano abarca dos días y medio a comienzos de enero del año siguiente, en una Rosario vaciada y hostil. En medio de una atmósfera opresiva (el calor agobiante, la soledad, la miseria, el agotamiento, la pena, la incertidumbre, el presidente indescriptible que acaba de asumir la presidencia y un olor a podrido que no se sabe de dónde viene pero que no afloja), el autor va construyendo con un humor sutil el hermoso y extraño artefacto literario realista que mediará entre su subjetividad (o la del lector) y aquella realidad invivible, creando un espacio donde respirar.

En la concurrida presentación, que tuvo lugar el lunes 20 de octubre de 2025 en la Feria Internacional del Libro de Rosario, en la sala Beatriz Guido del primer piso del Centro Cultural Fontanarrosa, el autor estuvo acompañado por Romina Gianfelici y Leandro Llull, respectivamente co-editora del equipo de Editorial Biblioteca y docente de un taller de poesía en la recuperada Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. "En 1977, la dictadura cívico-militar intervino y clausuró la biblioteca que se recuperó tras años de lucha colectiva y en 2015 también se retomó el proyecto editorial y su propósito: ser referencia de lo mejor de la literatura y el pensamiento crítico de la región", anticipaba Romina.

Leandro Llull, diez años mayor que Maguna y también autor de una reconocida obra poética, comparó Luz en el sur con La mayor, de Juan José Saer. En las dos obras hay un sujeto en crisis, solo, que contempla extrañado diversos artefactos culturales (la copia de una pintura de Van Gogh, o una novela dentro de la novela) o bien los evoca o proyecta. Pero la forma, si bien similar, es distinta, dijo. La estructura sintáctica de comas sirve en Saer para detenerse o demorarse en una microscopía sobre los detalles, mientras que en Maguna empuja hacia adelante: unas comas frenan, las otras impulsan.

Es innegable la riqueza de recursos literarios que -con la aparente sencillez del virtuosismo- despliega Maguna para mostrar un universo donde es poco lo que hay. La lectura nos lleva a sufrir con el protagonista sin dejar de disfrutar la fluidez de la forma y la lucidez crítica de sus pensamientos. El texto comparte algo de la estética del cine nouvelle vague y logra así que una película se vaya formando en la mente al leerla, con voz en off y todo; la cadencia de esa voz recuerda al primer Gaspar Noé. En la presentación, Romina Gianfelici habló de monólogo interior y Maguna, del concepto musical de ritornello.

"Tenía treinta años, estaba solo, era verano en una ciudad muy calurosa, había dejado de tomar, creía que no iba a volver a escribir nunca en la vida, leía a Raymond Carver, como muchos alcohólicos en recuperación que se reencuentran con las cosas que los apasionaron en carrera se sentía desorientado", leyó brevemente Maguna y señaló el "se" que marca el giro de la primera persona del singular del pasado del modo indicativo a la tercera. Allí se abre la posibilidad de un alter ego, llamado Juan Facundo en honor al caudillo por sus padres, militantes de izquierda que padecieron el exilio. Juan Facundo toma limonada y piensa, juega al ajedrez en internet, se encuentra con la obra de un joven novelista consagrado ficticio en quien no se reconoce para nada (aquí se abre un juego de cajas chinas muy interesante) y recibe la visita de Román (personaje ficticio seguramente inspirado en el joven escritor Ciro Korol), con quien camina las calles de la ciudad casi vacía sin hallar nada que los aloje ni alivie excepto la amistad misma, la conversación entre ellos.

El ritmo es cautivante. Resulta imposible dejar de leer o sustraerse a la reconfortante sensación de ser receptor de una verdadera obra literaria, inscripta en la tradición de ruptura de las vanguardias que experimentaron con los cruces de géneros y otras "dificultades" que aquí no lo son, sino que obran como un plus de goce estético e intelectual. Que ante una realidad tan desoladora como la asunción presidencial de Milei el 10 de diciembre de 2023 alguien sea capaz de escribir un libro como este, tan civilizado y moderno, tan doloroso y bello a la vez, es hermoso de por sí. "Leías la Odisea", comienza y recomienza la carta o el poema que Facundo trata de escribirle a su ¿ex? esposa, quien se llama Luz y se encuentra separada de él, muy lejos, de vacaciones en el sur patagónico argentino. De ahí el ambiguo título, cuya ambigüedad se refuerza en la sugerente foto de tapa por Micaela Pertuzzo. La lírica foto subraya otra acepción (literal, local) de la frase del título, Luz en el sur, y predispone a ese ocaso interminable en el cual acontece la ¿acción?: una épica que transcurre casi inmóvil pero que construye, en su devenir literario de experiencia poética compartida, un cine del tiempo. A lo largo de esas diez "frases" -¡esas diez canciones!- Fidel Maguna logra transmutar el desconcierto y el duelo en una obra de arte y en una incertidumbre esperanzada.

Fidel Maguna trabaja como corrector, fundó y dirige la revista Belbo (https://riobelbo.com/) y obtuvo premios internacionales por su obra en poesía, ensayo y cruce de géneros. Es autor de una biografía de Rodolfo Walsh, La pluma en la garganta (2024, Punto de encuentro), de los dos poemarios Sobre el corazón de la tierra (2017) y La invisible (2018), de Tres novelitas invisibles (2025, prosa poética, editado en Venezuela por Fundación Cultura Urbana) y de un libro en colaboración con su padre periodista Andrés Maguna: Camila camina (2013).