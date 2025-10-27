Una buena y una mala noticia dejó el balance de la primera jornada del Masters 1000 de París para los tenistas argentinos que forman parte del cuadro principal. Francisco Cerúndolo, el mejor jugador nacional en la actualidad, venció sin complicaciones al bosnio Damir Dzumhur, mientras que Sebastián Báez se despidió rápido al perder con el británico Cameron Norris. Los otros tres compatriotar que participan del torneo comenzarán su actuación este martes.

Cerúndolo, que no había tenido fortuna en el sorteo y tenía que jugar con Jakob Mensik, una de las revelaciones del año, aprovechó la baja de último momento del tenista checo y superó con claridad a Dzumhur, que fue su reemplazante. En una hora y 17 minutos, el argentino se deshizo de su rival por un doble 6-3, con cinco quiebres de servicio. Sólo un para de desconcentraciones en cada set le impidieron a Cerúndolo ganar con mayor facilidad ante un adversario errático y sin respuestas.

Gracias a su victoria, el número uno del ranking argentino irá en busca de su pase a la tercera ronda ante el serbio Miomir Kecmanovic, que en su estreno en el certamen le ganó al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-4, 1-6, 7-6 (7-2). En caso de ganar, por ese lado del cuadro aparece el italiano Jannik Sinner, segundo preclasificado, que primero deberá superar al belga Zizou Bergs.

Diferente fue la historia para Sebastián Báez, que poco pudo hacer para seguir en competencia en el último Masters 1000 del año. En concordancia por su mala temporada, el bonaerense se despidió rápido con una caída 6-3 y 6-4 ante Norris en una hora y 25 minutos. Un quiebre rápido en cada uno de los sets condicionó el juego del argentino, que siempre corrió de atrás en el marcador y no tuvo suficiente reacción ante el mejor juego de Norris.

La derrota de Báez complica aún más su presente, con un 2025 para el olvido. Y, de acuerdo a los resultados que se den en el torneo, podría llegar a caer fuera de los 50 del ranking mundial.

Los otros tres argentinos que disputan el certamen comenzarán en el primer turno del martes, a partir de las 7. En un duelo de compatriotas, Camilo Ugo Carabelli se medirá a Tomás Etcheverry, que atravesó la clasificación para llegar al cuadro principal. Representates de la misma camada, ambos jugadores se enfrentaron sólo dos veces en el circuito, con sendos triunfos del platense, pero se cruzaron diez veces entre Challengers y Futures, con cinco victorias repartidas para cada uno. El ganador del duelo chocará ante el alemán Alexander Zverev, tercer preclasificado. En tanto, Francisco Comesaña, otro que llegó desde la clasificación, tendrá un duelo complicado ante el canadiense Felix Auger Alliasime, noveno favorito.