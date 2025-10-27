El motociclista Noah Dettwiler, que el pasado domingo sufrió un gravísimo accidente durante la competencia de Moto 3 en el Gran Premio de Malasia, continúa peleando por su vida, aunque los médicos que lo atienden se mostraron optimistas respecto a su recuperación, luego de varias operaciones a las que fue sometido.

Durante las vueltas de instalación de la carrera de Moto3 del domingo, el piloto suizo, que circulaba mucho más lento que su rival por causas aun no informadas, sufrió un toque que le provocó una caída, que determinó que volara sobre el asfalto, atravesara toda la pista y continuara deslizando sobre la tierra, donde fue socorrido de inmediato por los auxiliares. A raíz del impacto y las lesiones sufridas, Dettwiler fue trasladado en helicóptero hasta un hospital de Kuala Lumpur, donde fue sometido a varias cirugías exitosas. Tras ellas, los médicos informaron que su condición es estable pero aún crítica, de acuerdo al parte que informó el equipo CIP Green Power.

En una de las curvas del circuito malayo, el español José Antonio Rueda intentó avanzar por afuera pero perdió el control de su moto y chocó la rueda trasera de Dettwiler, lo que causó que con el impacto quedara acostado boca abajo sobre el vehículo. Tuvo una fractura en la mano y varias contusiones. En cuando al suizo, el roce provocó que cayera a toda velocidad de su moto y fuera arrastrado a lo ancho del pavimento hasta que salió hacia la tierra en lo que fue uno de los accidentes más terribles del año en la categoría.