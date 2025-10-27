Después de una década de silencio discográfico, Tan Biónica vuelve a sonar. El grupo liderado por "Chano" Moreno Charpentier anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, El Regreso, que estará disponible el 4 de noviembre. El disco incluye diez temas inéditos y participaciones de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, una combinación que une generaciones del pop y el rock argentino bajo la misma melodía biónica.

El anuncio llegó con un video en redes donde Chano, Bambi, Diega y Seby simulan una sesión de terapia grupal junto al actor Federico D’Elía. “Hace diez años, cinco meses y ocho días que no sacamos un disco”, confiesa Bambi en tono de autoayuda. “No importa lo que pasó el 4 de noviembre… importa lo que va a pasar el próximo 4 de noviembre”, remata Chano, en alusión al clásico La melodía de Dios.

De la gira al estudio

El regreso de Tan Biónica no fue improvisado. Desde su sorpresiva reunión en el Lollapalooza 2023, la banda agotó estadios --River, Vélez, La Plata, Movistar Arena-- y se convirtió en el fenómeno de reencuentro más grande de la música argentina reciente. Pero hasta ahora, el revival era sólo en vivo. El Regreso marca, finalmente, el salto del recuerdo a la creación.

El álbum incluye temas como El alma en el camino, Tus cosas (ft. Airbag), Mi vida (ft. Calamaro) y Boquitas pintadas junto a Nicki Nicole, la misma canción que la rosarina interpretó con ellos en 2023. En palabras de Chano: “Este es el disco más lindo que hice en mi vida. No solo en la artística: en la verdadera”.

Entre la épica del reencuentro y el vértigo de volver a empezar, Tan Biónica busca, una vez más, convertir la melancolía porteña en himno. Y sí: el 4 de noviembre, otra vez, algo va a pasar.

Seguí leyendo: