Un micro que transportaba hinchas del Flamengo de Brasil volcó este lunes en la autopista Presidente Dutra, cerca de Barra Mansa, en el Estado de Río de Janeiro. Los “torcedores” viajaban rumbo a Buenos Aires para asistir al partido de revancha por la semifinal de la Copa Libertadores contra Racing Club.





Según información oficial de la policía, el accidente dejó un saldo de 16 heridos, tres de ellos de gravedad. Las autoridades también confirmaron que no hubo víctimas fatales.

El grupo de fanáticos había salido de Río en una caravana de cinco micros; uno de ellos fue el que perdió el control. En el lugar trabajaron equipos de rescate del Centro de Control Operacional, bomberos y la Policía Federal de Carreteras.





Luego de trascender la noticia, Flamengo emitió un comunicado en que expresó que "tomó conocimiento del accidente ocurrido con el ómnibus que transportaba hinchas rumbo a Buenos Aires y contactó al intendente de Barra Mansa, Luiz Furlani, quien rápidamente puso a disposición el Hospital Municipal y la Santa Casa para asistir a los heridos". "El club también contactó al Comando General del Cuerpo de Bomberos y está en contacto directo con la Superintendencia de PRF de Río, monitoreando todas las medidas en el lugar. Continuamos monitoreando la situación", completó el escrito.

Racing y Flamengo se enfrentarán este miércoles desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. En la ida, el conjunto brasileño se impuso 1-0 con un gol sobre el final.