La crítica situación que atraviesa Newell’s sirvió de estímulo para el reencuentro de grandes figuras en Bella Vista. Con la intención de darle el apoyo a Lucas Bernardi en su trabajo frente al plantel, se acercaron a la práctica Gerardo Martino y Maximiliano Rodríguez, entre otros. El viernes la lepra recibe a Unión en el Coloso del Parque y el equipo necesita sumar puntos para disminuir el riesgo de descenso.

El plantel de Newell’s entrenó ayer en doble turno. Por la mañana, Bernardi y el plantel tuvieron visita. Martino pasó por Bella Vista para acompañar al entrenador y a los jugadores. El último técnico campeón con el rojinegro regaló sonrisas y dialogó con algunos jugadores. El primero en acercarse fue Ever Banega. Pero junto al Tata aparecieron otros ex jugadores del equipo campeón de 2013, como Diego Mateo, Ignacio Scocco, además de Mauricio Sperdutti y Raúl Damiani. El viernes pasado Bernardi estuvo acompañado por Maxi Rodríguez y Mauro Formica.

El apoyo que recibe Bernardi de parte de ex jugadores y técnicos del club aparece con la intención de disipar la angustia que reina en el club hace tiempo y que se instaló en el presente Clausura, con la muy mala campaña que protagonizó el equipo que dirigió Cristian Fabbiani hasta la semana pasada. Una situación deportiva grave que se apuntala con la situación institucional, con problemas económicos en la tesorería para pagar sueldos y una dirigencia que perdió toda credibilidad y se mostró incapaz de gestionar la crisis.

En la misma sintonía que los ex jugadores, las agrupaciones que se presentarán en las elecciones del 14 de diciembre expresaron el respaldo al trabajo de Bernardi, incluso los candidatos a presidente Cristian D’Amico e Ignacio Boero. No hubo voz alguna de objeción a la designación de Bernardi como sucesor de Fabbiani al frente del plantel superio.

En cuanto al equipo, Bernardi sumó a los entrenamientos a Alan Mereles, el volante central de la reserva que el entrenador tuvo bajo su dirección hasta la semana pasada. La aparición del juvenil se debe a que el viernes a las 21.15 ante el tatengue no podrán jugar por suspensión Banega ni Luca Regiardo. Se esperan novedades en todas las lineas del equipo y la aparición de algunos juveniles en la formación que recibirá a Unión. Aunque recién mañana habrá fútbol en Bella Vista para conocer los nombres elegidos a asumir la responsabiidad de ganar para alejarse del descenso.