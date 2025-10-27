No es novedad que enero es un mes bravo para estar en la ciudad: el sol pega fuerte y las horas se hacen largas si no hay cerca algún lugar para refrescarse. Pero quizá sea justamente esa tensión entre la energía que trae el comienzo del año y la quietud de siesta del verano la que lo vuelven un buen momento para crear. Al menos así parece entenderlo la banda platense Pérez, que este viernes 31 lanza su noveno álbum, “Nuestra forma de bailar”. El grupo de amigos empezó a crear el disco en pleno verano, durante esos primeros ensayos a la tardecita, en el patio de alguna casa, con libretas e instrumentos desenchufados, una vez que el sol bajaba y el calor, poco a poco, empezaba a amainar.

El disco, que la banda presentará el 1 de noviembre en Club Social 911 (Julián Álvarez 1272, CABA) y el 22 del mismo mes en la capital provincial en el espacio cultural Ciudad de Gatos, delinea un viaje ambiguo, en donde “lo bailable” aparece con connotaciones que no necesariamente componen un “clima feliz”. Doce canciones conforman esta noche con momentos de brillo, humo e insatisfacción (como bien retrata el arte de tapa de Santiago Nogueira) y sonoridades pegajosas y ásperas: “Insecto”, “Un loco”, “Ahora aparecés en mis sueños”, “Es para vos”, “Fantasía N° 5”, “Algo va a salir mal”, “Noche larga”, “Falsa soledad”, “Me la mandé”, “Nada raro”, “Ayer” y “Fin de fiesta”, con colaboraciones de Andrés Cortés, Percii y Sergio Wagner, y mezcla y máster a cargo de Percii. En diálogo con Buenos Aires/12, Ramiro Sagasti (voz y guitarra), Martín Lambert (batería) y Diego Goldszein (bajo) reflexionan sobre el álbum que completa la trilogía conformada por “Enero” (2024) y “Curiosa exhibición de habilidades de un corazón” (2023).

“Es una respuesta al momento en el que estamos, en todo sentido. A un estado, a una forma de decir algo. No se trata solo de una danza: es una metáfora. ‘El baile’ también es algo que te dicen que tenés que hacer… Está relacionado con el control y con la libertad. Puede tener varias interpretaciones, no queremos limitar el significado, pero normalmente el baile tiene una connotación festiva, y acá es otra cosa”, explican en relación a la elección del título que nombra al álbum. Los músicos aseguran que la narrativa del disco no fue algo pensado de antemano, sino que “se dio naturalmente”. Incluso, cuentan, todavía les cuesta poner en palabras lo que sucede dentro de ese universo sonoro: “Creemos que el significado aparece más adelante”, dicen. Aunque no haya una línea narrativa explícita, reconocen que ciertos temas atraviesan el trabajo —la noche, el día, la insatisfacción, la libertad, el control—, pero sin una intención de construir un relato lineal. Más bien, se trata de “atravesar algo, un estado, una sensación, sin que importe tanto el significado”, de dejar que la experiencia musical se imponga sobre la búsqueda de sentido.

En esa línea, explican que el disco “se presta a múltiples interpretaciones, porque toca muchas cosas: pequeñas historias, estados de ánimo que pueden traducirse distinto según quien escuche”. Con el deseo puesto en crear una atmósfera y una experiencia, los músicos explican que del verso que da título al álbum les gustó su sonoridad: “Cuando uno elige un título, sobre todo el de un disco, no está pensando solo en el significado: es más importante cómo suena que lo que dice. O van de la mano, por lo menos. Es una intención poética”, explican. Esa ventana abierta, ese espacio libre para la imaginación de quien escucha, permite que cada uno “construya su propia historia".

El grupo tiene una metodología de trabajo basada en la experimentación y la intuición, en la que componen y graban “sin un propósito previo”, con la sola intención de reunirse, tocar y ver qué sucede. Para ellos, “lo experimental” implica “trabajar con lo que haya a mano, sin un paradigma a seguir”, dejar que el proceso marque el rumbo y registrar tomas enteras para captar “lo máximo posible de lo que ocurre en ese momento”. Este procedimiento, que es el organizador de sus últimos trabajos, se consolidó con más convicción en “Nuestra forma de bailar”. Los músicos ríen y explican que persiguen una búsqueda que es, en sí misma, una contradicción: “tenemos un propósito que es no tener propósito”. Así, lo llaman también una “falsa espontaneidad”, una herramienta que surge naturalmente y define el sonido de esta etapa.

“Curiosa exhibición de habilidades de un corazón”, “Enero” y “Nuestra forma de bailar” forman una trilogía en torno a la libertad, la experimentación y esa “búsqueda que es una no-búsqueda”. En ese proceso, las fronteras entre lo inacabado y lo definitivo se desdibujan: “no se sabe bien qué es demo y qué es disco, directamente empezamos a tocar y a grabar”, dicen.

El grupo trabaja con lo que está a mano: guitarras grabadas sin equipo, directamente de línea; baterías con un solo micrófono. Toda esa búsqueda experimental lleva horas y horas de trabajo: probar, sacar ideas, ponerlas sobre la mesa, cotejar, desechar. Es un proceso largo y físico. “Por eso decimos ‘horas cuerpo’, es tiempo de estar ahí, tocando, interpretando, sintiendo”, explican. Cuando hablan de las “horas cuerpo”, se refieren al tiempo que dedican a tocar, grabar y probar sin un esquema fijo. En el caso de “Nuestra forma de bailar”, el proceso comenzó a principios de este año, cuando empezaron a reunirse y a poner sobre la mesa todas las ideas que habían ido acumulando.

“Ramiro llegaba con la guitarra, un cuadernito y una maquinita de ritmos, buscando los pulsos, más rápido, más lento, más tipo punk, chacarera… probar, probar, probar”, recuerda Lambert entre risas mientras chasquea los dedos para marcar distintos tiempos. En general, estas primeras pruebas eran en el patio, “desenchufados”, y recién después de algunas tomas y de darle vueltas a algunas melodías pasaban al estudio, donde desarrollaban lo anotado. “Diego mandaba armonías, ideas más o menos acabadas, y a todas se les encontraba una atmósfera. Cuando las cosas están más armadas, probamos desde lo textural: una guitarra vieja, un teclado de juguete, una percusión”, explican. Las texturas del disco se construyeron a partir de esos elementos simples, disponibles. No hubo una búsqueda de postproducción, sino una construcción desde la grabación misma: “Probamos, vamos para atrás, para adelante, A veces enchufamos una voz a un equipo de guitarra o la pasamos por una pedalera”, recuerdan. De ese modo, las sonoridades quedan planteadas desde el origen, desde el cuerpo mismo del trabajo y no desde el proceso de postproducción.

En esa cocina aparecen citas y guiños a otros autores y músicos. Los artistas explican que hablar de influencias siempre resulta complejo, porque “las influencias son todas: lo que te pasa alrededor, tus amigos, la música que escuchaste”. Por eso, en este disco decidieron poner toda la carne al asador, y a lo largo de las doce canciones se filtran frases desprendidas de lecturas o melodías que surgieron a la hora de improvisar. Entre los escritores que asoman a la superficie musical están Borges (hay un fragmento del poema Everness), César Aira (con guiños a “Cumpleaños”) y Yukio Mishima, entre otros. También hay citas musicales, como una melodía de “Hard woman” (canción del primer disco solista de Mick Jagger, “She's the boss”) escondida en una guitarra.

Con respecto a la presentación, desde la banda adelantan que tanto en Club Social 911 como en Ciudad de Gatos brindarán una fecha doble. Primero tocarán el disco completo junto a Percii y, después de un breve descanso, darán un show “normal”, con las canciones que recorren sus más de quince años como grupo. “Nuestra forma de bailar” estará disponible para ser escuchado en todas las plataformas a partir del 31 de octubre.