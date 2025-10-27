El Gobierno se prepara finalmente para enviar al Congreso luego del recambio legislativo su paquete de reformas regresivas en términos impositivos y laborales. Para eso esperará a la nueva conformación en ambas cámaras tras el triunfo del domingo, que le consolidó un tercio duro pero además sirvió para acercar posiciones con el bloque de gobernadores "del medio" que salieron derrotados y a los que
El Gobierno anunció que enviará la reforma laboral al nuevo Congreso
Viento de cola político para recortar derechos
Milei adelantó que enviará el proyecto en diciembre, con el recambio legislativo. También habrá una reforma impositiva, con apoyo del PRO. Los gobernadores, la clave.
